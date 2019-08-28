Akdeniz'de yaklaşık 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

Akdeniz'de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan "Mediterranea Saving Humans" isimli sivil toplum kuruluşu (STK), Libya açıklarında batmak üzere olan bir bottan yaklaşık 100 düzensiz göçmeni kurtardığını duyurdu.

STK, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mare Jonio gemisiyle, sabah saatlerinde aralarında 8'i hamile 26 kadın ve 22 çocuğun da bulunduğu 100 kadar düzensiz göçmeni, batmak üzere olan bottan kurtardıklarını bildirdi.

Kurtardıkları göçmenleri taşıyabilecekleri güvenli liman için İtalya'ya başvuruda bulunduklarını aktaran "Mediterranea Saving Humans", İtalya'nın kendilerini Libya'ya yönlendirdiğini ancak iç savaş yaşanan bir ülkeye bu insanları götüremeyeceklerini belirtti.

STK'den yapılan paylaşımda, kurtarılan göçmenlerin vücudunda işkence izlerinin görüldüğü ve bu insanların adeta cehennemden kaçtıkları ifade edildi.

Öte yandan, göç karşıtı aşırı sağcı Lig Partisi lideri, aynı zamanda İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Akdeniz'de dün 100'ü aşkın kişiyi kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Lifeline'a ait gemi Eleonore'nin İtalyan karasularına girişini yasaklamıştı.