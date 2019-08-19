HABER

Akdeniz'de yeni göçmen faciası endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 19:38 | Son Güncelleme

"Alarm Phone" isimli yardım kuruluşunun açıklamasından: - "Bir balıkçı, bize dün Libya açıklarında alabora olmuş bir bottan bahsetti. Balıkçı kendisinin 3 göçmeni sağ kurtardığını ve denizde çok sayıda cansız beden gördüğünü söyledi. Olaydan sağ kurtulanlar, botta 100'den fazla kişi olduğunu ifade etti"

"Alarm Phone" tarafından, Akdeniz'in Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olmasıyla 100'den fazla kişinin ölmüş olabileceği duyuruldu.

Düzensiz göçmenlere acil yardım ve destek ulaştıran "Alarm Phone" isimli yardım kuruluşunca, Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz'de yeni bir deniz kazası mı? Bir balıkçı, bize dün Libya açıklarında alabora olmuş bir bottan bahsetti. Balıkçı kendisinin 3 göçmeni sağ kurtardığını ve denizde çok sayıda cansız beden gördüğünü söyledi. Olaydan sağ kurtulanlar, botta 100'den fazla kişi olduğunu ifade etti. Bu aşamada, bu bilgiyi doğrulayamıyoruz ancak başka bir kitlesel trajedi yaşanmış olmasından endişe ediyoruz."

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, Akdeniz’in Libya, Malta ve İtalya üçgenini kapsayan orta kesiminde, 1 Ocak'tan 15 Ağustos'a kadar 578 göçmen, umuda yolculuk sırasında denizde hayatını kaybetti.

PARTNER Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü
Yıldırım: “Devletle inatlaşılmaz”Yıldırım: “Devletle inatlaşılmaz”
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta ATM dolandırıcılığıGÜNCELLEME - Zonguldak'ta ATM dolandırıcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Alarmphone İtalya Libya

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Dünyada ilk defa yapacağız

Bakan açıkladı: Dünyada ilk defa yapacağız

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Eminönü'ndeki alt geçidin su altında kalması saniye saniye görüntülendi

Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi

Salda Gölü davasında karar!

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun kaza geçirdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.