HABER

Akdeniz'de yılın ilk ayında 203 düzensiz göçmen öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 15:52 | Son Güncelleme

IOM, yılın ilk 20 gününde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 203 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini duyurdu - Aynı dönemde 4 bin 883 düzensiz göçmen Avrupa'ya ayak bastı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yılın ilk 20 gününde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 203 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

IOM'den yapılan açıklamada, 1-20 Ocak'ta deniz yoluyla Avrupa'ya 4 bin 883 düzensiz göçmenin geçtiği, bunların 3 bin 429'unun İspanya, bin 166 Yunanistan ve kalan kısmının Malta ve Kıbrıs Rum kesimi sahillerine ayak bastığı aktarıldı.

Açıklamada, aynı dönemde 203 sığınmacının Avrupa kıyılarına geçmeye çalışırken Akdeniz sularında can verdiği belirtildi.

17 Ocak'ta İspanya-Fas arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 53 kişinin yaşamını yitirdiği anımsatılan açıklamada, bir gün sonrasında İtalyan donanmasının Akdeniz'de rapor ettiği diğer bir deniz kazasında da 117 düzensiz göçmenin öldüğü veya kaybolduğu kaydedildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de meydana gelen yeni yılın en büyük düzensiz göçmen facialarına ilişkin, "Akdeniz'deki trajedinin devam etmesine müsaade edilemez. Avrupa'nın kapısı önünde ölen çok sayıdaki insanı görmezden gelemeyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Grandi, düzensiz göçmenlerin kurtarılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

- AB eleştirilmişti

Libya açıklarında ve İspanya-Fas arasında öldükleri veya kayboldukları belirtilen yaklaşık 170 kayıp düzensiz göçmen haberlerinin ardından İtalya'dan gelen açıklamalarda Avrupa Birliği (AB) eleştirilmişti.

İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AB bu soruna daha fazla izleyici kalamaz." ifadesini kullanmıştı.

Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellati de "Bu kadar zavallı masumun ölümünü kabul edemeyiz. Akdeniz barış denizi olmalı, toplu mezar değil." şeklinde konuşmuştu.

PARTNERHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlemHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlem
Takdir alan öğrencilere ücretsiz hamburgerTakdir alan öğrencilere ücretsiz hamburger
Şanlıurfalı çocukların kar keyfiŞanlıurfalı çocukların kar keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz düzensiz göçmen IOM

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Eskişehir'de kan donduran olay! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla uygunsuz halde yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Fazıl Say Instagram hesabından açıkladı: Hayatta hatalar yapılabilinir, Erdoğan da yapar, Say da yapar

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.