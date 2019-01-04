Akdeniz'deki 49 düzensiz göçmen AB'den çözüm bekliyor

MADRİD (AA) - Alman sivil toplum örgütlerine ait iki gemi tarafından Akdeniz'de kurtarılan toplam 49 düzensiz göçmen, Avrupa Birliği'nin (AB) henüz çözüm bulamaması nedeniyle iki haftadır karaya çıkmayı bekliyor.

Akdeniz sularında 22 Aralık'ta Alman sivil toplum örgütlerine ait Sea Watch 3 adlı geminin kurtardığı 32 düzensiz göçmen ile Sea Eye adlı geminin kurtardığı 17 düzensiz göçmenin durumları belirsizliğini koruyor.

Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu düzensiz göçmenler için 18 sivil toplum örgütünden AB ülkelerine yapılan ortak çağrıda, "hakları olan insani yardımı alabilmeleri için düzensiz göçmenleri taşıyan geminin hemen bir limana yanaşmasına izin verilmesi" istendi.

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva da konuya ilişkin Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Komisyon, Sea Watch 3 ve Sea Eye gemilerindeki insanların hızlı bir şekilde karaya çıkmaları hususunda bir çözüm bulmak için üye devletlerle yoğun bir temas içinde. Komiser Avramopoulos (AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi) dün üye ülkeleri, gemidekilerin en kısa sürede karaya çıkmalarına destek vermeye çağırdı. Bazı devletler birlikte gösterilecek bir çabaya ve Malta'ya destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler." dedi.