Akdeniz’deki Gerilime Karşı Kadınlardan Barış Çağrısı

Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz’deki deniz yetki alanları, doğal kaynaklar ve Kıbrıs’taki çözümsüzlük nedeniyle yaşanan gerilimde her iki yakadan kadınlar ortak metinle ülke yönetimlerine ve uluslararası kamuoyuna barış çağrısında bulundu.

Gerilimi tırmandırıcı tutumlardan endişe duyulduğu vurgulanan, metinde şu ifadeler yer aldı:

“Biz Türkiyeli ve Yunanistanlı kadınlar, Doğu Akdeniz’de her geçen gün artan gerilimi endişe ile takip ediyoruz. Çatışmacı söylemler ile yükseltilen gerginlik, her iki tarafın da bölgede askeri varlıklarını arttırması sıcak çatışma riskini arttırıyor. Çatışma söylemleri ve olası çatışmalar sadece iki ülkenin yurttaşlarının güvenliklerini değil, aynı zamanda tüm bölgeyi de tehdit ediyor. Biz kadınlar olarak, bu tehlikeli tırmanışa ‘Dur’ diyoruz. Biz küresel bir pandeminin eşitsizliği derinleştirdiği, ekonomik krizlere yol açtığı, kadınların toplum içinde marjinalleşmesini arttırdığı bir dönemde iki ülke arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz. Yunanistan ve Türkiye’nin anlaşmazlıklarını barışçıl ve özenli bir diplomasi ile, uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde, ve gerekirse uluslararası kurumlardan gözlemciler ile çözebileceklerine inanıyoruz. Yunanistan ve Türkiye toplumlarının barış içinde, yan yana yaşaması bütün yeraltı kaynaklardan daha değerlidir. Barış, doğa ve insan insanlık için en değerli varlıklardır. İki ülkenin barışsever kadınları olarak, Dünyayı tehdit eden patriarkal sisteme rağmen, Ege’de, ortak kültürümüzü geliştirerek, dayanışma ve dostlukla, barış için çabalamaya kararlıyız.”