"Akdeniz'deki sondajda 4 bin 300 metrelere ulaştık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'deki sondajda yaklaşık 4 bin 200-4 bin 300 metrelere ulaştık. Hedef 5 bin-5 bin 500 metre kadar." dedi.

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak için üzere Bolu'ya gelen Bakan Dönmez, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kullandığı enerjinin yüzde 70-75 aralığındaki kısmını ithal ettiğini anlatan Dönmez, "Elektrik üretimi açısından baktığınızda ise yüzde 50'ler seviyesinde. Yani elektriğimizin yüzde 50'sini yurt dışından getirdiğimiz doğal gaz ve kısmen ithal kömürle karşılıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, son dönemde özellikle yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim miktarının giderek artmasının sevindirici olduğunu belirterek, geçen yıl yüzde 50'ler seviyesine gelindiğini, bu sene ocak ayında yüzde 60'lara çıkarttıklarını vurguladı.

Türkiye'nin önemli bir enerji kaynağının da yerli kömür olduğuna değinen Dönmez, "Yer altındaki kömür keşfimizi yaklaşık 19-20 milyar tona kadar çıkarttık ancak yıllık üretimimiz 100 milyon ton civarında. O da geçtiğimiz yıl cumhuriyet tarihinde bir rekor kırarak elde ettiğimiz bir üretim. Geçen sene 101,5 milyon ton kömür ürettik. Bunun önemli bir kısmını elektrik santrallerinde elektrik üretimi için kullanıyoruz." ifadesini kullandı.