Akdeniz'e akan sular Konya Ovası ile buluşuyor

Türkiye'nin en büyük ikinci sulama projesi olan ve 2023'te tamamlanması planlanan Konya Ovası Projesi (KOP) sayesinde, Akdeniz'e boşa akıp giden su, 166 kilometrelik yolculuğun sonunda ovaya can suyu olacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz'e boşa akan suları Konya Ovası'nda değerlendirmek amacıyla yürütülen ve GAP'tan sonra Türkiye'nin en büyük sulama projesi olan KOP, tarım arazilerine hayat verecek, milyonlarca insana ise memba kalitesinde içme ve kullanma suyu sağlayacak.

2023 yılında tamamlanması planlanan projede, suya ana hatlarıyla iki rota çiziliyor.

Gembos Havzası'nın Akdeniz'e akan sularının bir kısmı, Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nda toplanıyor. Buradan Beyşehir Gölü'ne aktarılan su, 68,5 kilometre boyunca uzanan BSA Kanalı ile önce Suğla Depolaması, ardından Mavi Boğaz Kanyonu'na ve sonrasında Apa Barajı'na ulaşıyor.

Apa Barajı'nda depolanan su, Apa Alemdar iletim hattı ile Alemdar Regülatörü'ne aktarılıyor. Suyun bu mavi yolculuğu sırasında izlediği yol, yaklaşık 166 kilometre. Bu yolculuk sonucunda suyun, Çumra ve Seydişehir ovalarındaki can kattığı tarım arazisi alanı ise 968 bin 900 dekar.