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Akdeniz’e her yıl yarım milyon ton plastik atık karışıyor

24.07.2020 19:30 | Son Güncelleme

Oceana’nın denizlerdeki plastik atıklarla ilgili araştırmasına göre Akdeniz’in zemininde "dev çöplükler" oluşmuş durumda.

WWF’e göre de Türkiye, Mısır ve İtalya’yla birlikte Akdeniz’i en çok kirleten üç ülkeden biri.Denizlerdeki plastik atıklarla ilgili yapılan bir araştırmaya göre, su yüzünde kalan ve gözle görülen atıklar, denizlere atılan plastik çöplerin sadece yüzde birini oluşturuyor. Çevreyi koruma örgütü Oceana tarafından yapılan ve sonuçları İspanya'nın başkenti Madrid'te açıklanan araştırma, plastik atıkların yüzde 99'unun, ekolojik dengenin çok hassas olduğu denizin derinliklerine indiğini ortaya koydu. Denizlerin korunmasına yönelik çalışmaları ile tanınan Oceana'nın raporuna göre, etrafında çok sayıda yüksek nüfuslu ülke bulunan Akdeniz, dünya üzerinde en büyük risk altında olan denizlerden biri.

Araştırmanın sonuçlarını kaleme alan raportörler, Akdeniz'in derinliklerindeki akıntıların plastik atıkları denizin zeminine çektiğini ve suyun altında çok geniş alanların, yarıkların, vadilerin devasa çöplüklere dönüştüğünü vurguluyor. Uzmanlara göre suyun yüzlerce metre altındaki soğuk ve karanlık bölgelerde biriken plastik atıkların doğal yolla yok olması yüzyıllarca sürecek. Oceana Avrupa örgütünün, Plastik Karşıtı Kampanya Müdürü Natividad Sanchez, sahillerde yapılan temizliğin ve su üstünde yüzen platiklerin toplanmasının doğru ancak tamamen yetersiz olduğunu vurguladı.

Akdeniz'e dakikada 33 bin 800 plastik şişe atılıyor

"Tek kullanımlık plastik ürünlerin üretimi azaltılmalı" diyen Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) geçtiğimiz Haziran ayında, plastik atıkların azaltılması için aldığı tavsiye kararının yetersiz olduğunu dile getirdi. Natividad Sanchez, maliyeti son derece düşük plastik ürünlerin çevreye verdiği zararın, özellikle de yüzyıllarca süren etkileri göz önüne alındığında çok büyük olduğunu vurguladı.

AB, plastik atıkları azaltmak amacıyla önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere, plastik ürünlere ek vergi getirmeyi planlıyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), geçtiğimiz yıl Akdeniz'de aşırı miktarda plastik atık bulunduğunu bildirmiş ve bu denizdeki plastik atık miktarının her sene yarım milyon ton arttığını ifade etmişti. Bir başka deyişle, dakikada ortalama 33 bin 800 plastik su şişesi Akdeniz'e atılıyor.

WWF'ye göre, özellikle yaz aylarında Akdeniz'i plastik atıklarla en fazla kirleten üç ülke Mısır, İtalya ve Türkiye. Doğal Hayatı Koruma Vakfı, söz konusu plastik atıkların büyük bölümünün nehir sularıyla Akdeniz'e taşındığını bildiriyor.

dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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