Akdeniz’e her yıl yarım milyon ton plastik atık karışıyor

WWF’e göre de Türkiye, Mısır ve İtalya’yla birlikte Akdeniz’i en çok kirleten üç ülkeden biri.Denizlerdeki plastik atıklarla ilgili yapılan bir araştırmaya göre, su yüzünde kalan ve gözle görülen atıklar, denizlere atılan plastik çöplerin sadece yüzde birini oluşturuyor. Çevreyi koruma örgütü Oceana tarafından yapılan ve sonuçları İspanya'nın başkenti Madrid'te açıklanan araştırma, plastik atıkların yüzde 99'unun, ekolojik dengenin çok hassas olduğu denizin derinliklerine indiğini ortaya koydu. Denizlerin korunmasına yönelik çalışmaları ile tanınan Oceana'nın raporuna göre, etrafında çok sayıda yüksek nüfuslu ülke bulunan Akdeniz, dünya üzerinde en büyük risk altında olan denizlerden biri.

Araştırmanın sonuçlarını kaleme alan raportörler, Akdeniz'in derinliklerindeki akıntıların plastik atıkları denizin zeminine çektiğini ve suyun altında çok geniş alanların, yarıkların, vadilerin devasa çöplüklere dönüştüğünü vurguluyor. Uzmanlara göre suyun yüzlerce metre altındaki soğuk ve karanlık bölgelerde biriken plastik atıkların doğal yolla yok olması yüzyıllarca sürecek. Oceana Avrupa örgütünün, Plastik Karşıtı Kampanya Müdürü Natividad Sanchez, sahillerde yapılan temizliğin ve su üstünde yüzen platiklerin toplanmasının doğru ancak tamamen yetersiz olduğunu vurguladı.