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Akdeniz'i bekleyen tehlike

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

ADANA Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği 2.

Akdeniz'i bekleyen tehlike

Akif ÖZDEMİR-Nuri PİR/ ADANA, (DHA) - ADANA Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği 2. Başkanı Celal Safsoylu, 'balon' balığı ile halk arasında 'pijamalı' olarak bilinen istilacı balık türlerinin Akdeniz'i etkisi altına aldığını, bununla birlikte balık stoklarında büyük oranda azalma olduğunu söyledi.
Adana'nın Karataş ilçesinde uzun yıllar balıkçılık sektöründe hizmet veren, yerel balıkçıların kurduğu Su Ürünleri Kooperatifler Birliği’nin 2. Başkanı Celal Safsoylu, Kızıldeniz'den Akdeniz'e inen istilacı balık türleriyle stoklarda ciddi oranda azalma görüldüğüne dikkat çekti.
Akdeniz'in en yoğun 'balıkçılık' yapılan bölgesinde olduklarını kaydeden Safsoylu, "Karataş balıkçı barınağı öyle yoğun bir balıkçı kitlesine sahip ki artık limanımız bize hitap etmemeye başladı. Burada derinleştirme problemimiz var. Her yıl limanımız sığlaşıyor. Sığlaşmadan dolayı teknelerimiz giriş çıkışta problem yaşıyor. Balıkçılarımız hava muhalefetinden dolayı pek fazla denize açılamadı. Evlerine ekmek götüremez oldular. Yetkililerden Ziraat Bankası'na olan mevcut kredilerimizin faizsiz bir yıl ötelenmesini talep ediyoruz. Doğu Akdeniz'de balıkçılığın sürdürülebilir olabilmesi için sadece balıkçılarımıza yüklenmek yeterli değil. Doğa şartları, termik santrallerinin suyumuzu 1-2 derece ısıttığı aşikar. Ayrıca Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının taşıdığı zirai atık ilaçlarının balık üzerinde olumsuz etkileri var. Dolayısıyla balıkçılık gitgide yok olma tehlikesi içerisinde" dedi.
İSTİLACI TÜRLER GELDİ, STOKLAR AZALIYOR
Kızıldeniz'den Akdeniz'e inen istilacı balık türlerinin denizdeki balık oranında ciddi anlamda düşüşe neden olduğunu, bunun da stoklara yansıdığını belirtirten Celal Safsoylu şunları söyledi:
"Kızıldeniz'den Akdeniz'e akan 'balon' balığı dediğimiz bir tür var. İstilacı balık türü ekonomik değeri olan balıkları ve yumurtalarını yiyor. Aynı zamanda ağlarımıza zarar veriyor. Olumsuz etkileri bu yönde. Diğer taraftan ekonomik değeri olmayan bir istilacı 'pijamalı' dediğimiz bir balık türü var. Balık popülasyonunu çok etkilemekte. Bu istilacı balıklar Akdeniz'e girmekle birlikte balık stoklarında önemli bir azalma gözlemliyoruz. Balon balığı üzerinde bir araştırma yapılsın. Pijamalı tür öyle pek büyüyen bir cins değil. Ama ekonomik balıkların yumurtalarını yediği için balık stoklarında önemli bir etkisi var. Stokları artırmak yasaklarla olmaz. Bu nedenle biz Adana ve çevre kentlerdeki üniversitelerimizden bu istilacı balıkları araştırmalarını istiyoruz."
AKDENİZ'İ NADASA BIRAKALIM
Antalya'da balıkçılar arasında yapılan ortak çalıştayda da önerilerde bulunduklarını anlatan Safsoylu, şöyle konuştu:
"Tekne sahipleri bir yıl kendilerini geçindirebilecekleri bir finans sağlasın, geri ödemesiz şekilde. Bir yıl denizlerimizi nadasa bırakalım. Karadeniz, Ege, Marmara girer mi? Bilmiyorum. Ama biz Akdeniz için bunu istiyoruz. Bütün balıkçılarımız bunu istiyor. Bir yıl sonra bakalım balık popülasyonu çoğalacak mı? Çoğalmayacak mı? Yüzde yüz artacağına inanıyorum." Safsoylu, Akdeniz'in olmazsa olmazı lagosa getirilen 2 yıllık yasağın ise yapılan araştırılmalarla yanlış olduğunun tespit edildiğini ve serbest hale getirildiğini sözlerine ekledi.
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