'Akdeniz'i Geri Alacağız’

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2016’da kayyum atanan Mersin Akdeniz Belediyesi’ni 31 Mart seçimlerinde geri alacaklarını savundu. Buldan, bundan sonra kayyumlara asla izin vermeyeceklerini söyledi. Mersin’in dört merkez ilçesinden biri olan Akdeniz’de düzenlenen mitingde konuşan Buldan, “Bizler yola çıkarken şunu söyledik, 'Kayyumların atandığı yerlerde, halkımızın belediyelerine atanan kayyumları 31 Mart tarihinde Ankara’ya göndereceğiz’ dedik. ‘Kayyumlardan o belediyeleri alıp, bir kez daha halkımıza teslim edeceğiz’ dedik. Çünkü o belediyeler sizin belediyeniz. Sizler seçtiniz, sizler oraya gittiniz. Kayyumları görevin başına getirip bir halkın iradesine ipotek koyanlar şunu görsünler; kayyumların artık vakti doldu. Bir daha bu ülkede, Türkiye’de hiç kimse belediyelerimize kayyum atamaya cesaret bile edemeyecektir. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi. ​"İradenize saygısızlık yaptılar” Pervin Buldan, belediyelere kayyum atanmasını "halkın iradesine saygısızlık" olarak niteledi: “Sizin iradenize saygısızlık yaptılar. Hukuksuzlukla ve seçimde alamadıklarını gasp ederek, belediyeye kayyum atayarak sizin iradenizi teslim almaya çalıştılar. Zannettiler ki Fazıl Türk (eski Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı), Yüksel Mutlu (eski Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı) arkadaşlarımız görevden alınırsa HDP Akdeniz'de bir daha bir araya gelemez. Sandılar ki adaylık sürecinde Aleddin Erdoğan (HDP’nin Akdeniz adaylığı reddedilen üyesi) yoldaşımızı veto edersek HDP bir daha bir araya gelemez. Binlerce Fazıl Türk, binlerce Yüksel Mutlu, binlerce Aleddin Erdoğan var.”

​HDP seçmeni kayyumla ilgili ne düşünüyor? Mitinge katılan HDP seçmenleri de Buldan'la benzer görüşlere sahip. VOA Türkçe’ye konuşan Nafiye Erdem “Seçimde ilk başta bu kayyumların gitmesini istiyorum. Adaletli bir seçim olmasını istiyorum. Ve HDP’nin kazanmasını istiyorum. Tabii ki kazanacağız eğer çalmazlarsa” dedi. Zilan Erden “Kayyumdan hiç memnun değiliz, bize bir faydası olmadı ki. Altyapı sıfır. Önceden, bizim partimiz varken, çevre daha temizdi, şimdi çevre o kadar kirli ki, mahalleye önceden üç kişi geliyorsa temizlemeye şimdi bir kişi bile gelmiyor. Kayyumdan hiç memnun değiliz, kendi partimizle kendimiz kazanıp, kendimiz yönetmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Osman Ertaş da, “Önceden çalışmaları vardı, halk da memnundu bildiğimiz kadar. Çalışmalarından kimsenin sıkıntısı yoktu. Kayyum da zaten haksız olarak gasp etti. Şu an halk memnun değil, siz de görüyorsunuz hiçbir çalışmaları yoktur” dedi. ​HDP’nin Mersin’de aday gösterdiği tek belediye HDP (o dönem BDP), 2014 yerel seçimlerinde Akdeniz belediyesini 29,8’lik oy oranıyla almıştı. İkinci parti 29,6 ile CHP olmuştu. AKP 24,5, MHP ise 13,9 oranında oy almıştı.