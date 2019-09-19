Akdeniz'in derinliklerindeki tarih: Neptün amforaları

Bölgede dalış yapan Dalgıç ve Arkeolog Mutullah Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amforaların bulunduğu koyun, mavi suların kaşiflerinin en fazla ilgi gösterdiği koylardan biri olduğunu söyledi.

Bir zamanlar ticaret merkezi olarak kullanılan bölgeden geçen ticaret gemilerinden birinin kaza yaparak Akdeniz'de batması sonucu denize döküldüğü tahmin edilen amforalar, su altı flora ve faunasının zenginliğiyle bilinen Kaş'ın mavi sularına renk katıyor.

Amforalarda çeşitli medeniyetlerin izine rastlanıldığını aktaran Yardımcı, "Kaş'a gelen misafirler genel olarak batık dalışı yapmak istiyor. Kaş batık dalışı için oldukça elverişli. Neptün dalış noktasında amforalar ve amforiskoslar var, bunlar yaklaşık 2 bin yıl öncesine ve değişik uygarlıklara ait." dedi.

Yardımcı, Akdeniz'in derinliklerinde amforalardan bazılarının hasar almadan bugüne kadar kaldığını belirterek, "Ne yazık ki amforaların bazılarının kırıldığını da görebiliyorsunuz. Bazı insanlar amforaları içinden bir şey bulacakmış gibi kırıyor, bilmedikleri bir şey var, o amforalar o tarihlerde tahıl, zeytinyağı ve şarap gibi şeylerin taşınması için kullanılıyordu. İçine hazine saklayıp onların gömülmesi gibi bir adet yoktu." diye konuştu.

- "Testiler bu amforalardan esinlenilerek yapılmış"

Amforaların bulunduğu alanda dalış yapılınca hem denizin doğal güzelliğinin hayranlık verdiğini hem de adeta tarihe bir yolculuk yapıldığını ifade eden Yardımcı, şöyle devam etti:

"Neptün koyuna daldığınızda, amforaları gördüğünüzde orada bir kaza olduğunu, o tekne kazasını hissedebiliyorsunuz, sanki o yıllara gitmiş gibi o günleri yaşabiliyorsunuz. Amforalara baktığınızda da aslında geçmişte yapılan bazı şeylerin değişmeden günümüze kadar geldiğini görebiliyorsunuz. Bundan 20 yıl öncesine kadar köylerde kullanılan testiler bu amforalardan esinlenilerek yapılmış. Tarihi yaşamak istiyorsanız buraya dalış yapabilirsiniz."