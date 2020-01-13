Akdeniz'in doğal arıtma fabrikaları: Kaya midyeleri

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Körfezi'nde denizin temiz kalmasındaki etkenlerin başında, falezlerdeki kaya midyelerinin yer aldığı belirtildi. Biyolojik temizleme fabrikası gibi çalışan kaya midyelerinin, kirli suyu bünyesinden geçirerek temizlediği kaydedildi.

Oluşumu 64 milyon yıl önceye dayanan, Antalya'nın güzelliğine önemli katkı yapan 12 kilometrelik falezler, kenti süslüyor. Falezlerin denizin üstündeki kısımlarında yarasa, farklı cins kuşlar ve sansarları görmek mümkün. Falezlerin denizin altında kalan bölümleri ise onlarca çeşit balığa ev sahipliği yapıyor. Dünyada sayıları 500 ile 600 arasında kalan Akdeniz fokunun bazı bireyleri falezlerdeki mağaraları yuva gibi kullanıyor.

FALEZLER ARACILIĞIYLA DENİZE NEHİR GİBİ BOŞALIM VAR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencileri, Antalya'nın önemli değeri falezlerin su altındaki önemli bir değerini daha ortaya koydu. Falezlerin karstik bir yapıda, kireç taşlarından oluştuğunu anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın suyun üzerinde kurulmuş bir kent olduğunu hatırlattı. Falezler aracılığıyla her tarafından Akdeniz'e bir boşalım olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Nehir büyüklüğünde boşalım var. Büyük bir tatlı su girdisi var. Falezler sadece tatlı su girdisi sağlayan bir coğrafi şekil değil. Biyolojik çeşitlilik açısından da görevleri söz konusu" dedi.

KİRLİ SUYU BÜNYESİNDEN GEÇİRİP TEMİZLİYOR

Antalya falezlerinde coralijen alglerin var olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, bunların falezlerin yüzeyini tamamen kapladığını söyledi. Bu alglerin, biyolojik olarak Antalya Körfezi'nin kirli sularını kendine besin olarak kullandığını aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Falezlerin duvarları içinde adeta mermi gibi saplanmış, matkapla delinmiş gibi oyuklarda yaşayan kaya midyeleri var. Bunlar sürekli olarak suyu alır, bünyesinden geçirir ve tekrar geri verir. Suyu biyolojik bir arıtmaya tabi tutar. Antalya Körfezi'ndeki organik atıkları, bakterileri, besin olarak tüketiyor" diye konuştu.

ARITMA FABRİKALARI GİBİ

Falezlerin yüzeyini süngere benzeten Prof. Dr. Gökoğlu, "Gözeneklerin her bir yerinde bakteriler var. Bunlar da Antalya Körfezi'nin suyunu biyolojik olarak arıtıyor. Özellikle bahsedilen midyeler, Fransa ve İspanya'da kayalar kırılak çıkarılıyor ve pazarlanıyor. Bizim bölgemizde böyle bir durum yok, olmasını da istemeyiz. Biyolojik olarak arıtma fabrikaları gibi görev yapıyorlar. Antalya'yı Antalya yapan en önemli özelliklerinden biri de bu midyelerdir" dedi.

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