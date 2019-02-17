İZMİR (AA) - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir'i Akdeniz'in önce kenti yapacaklarını söyledi.

Tunç Soyer'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Soyer Bornova Belediye Başkan Adayı Mustafa İduğ'un Çamdibi'ndeki seçim bürosu açılışına katıldı.

Soyer, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in binlerce yıl boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu, kentin zenginliklerinden yol çıkarak İzmir'i dünyanın en gözde kentlerinden biri haline getireceklerini ifade etti.

İzmir için iki önemli aks belirlediklerini anlatan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi dedik ki, bu kent Akdeniz çanağının öncü kenti olabilir. Sadece Akdeniz çanağının değil dünyanın öncü kentlerinde biri haline gelebilir. Önce Akdeniz'in öncü kenti olacağız. 'Akdeniz Kentler Birliği'ni kurup pastayı büyüteceğiz. Bu kent bir amfi tiyatroya benziyor. Sahnesi körfez olan bir amfi tiyatro. Çok uzun yıllardır o amfi tiyatro ön sıradakilere hizmet etti. Biz perspektifi değiştireceğiz. Bu kentte bir de arka sıradakiler var. Denizi, sahneyi görmeyenler. İzmir’in pastasını arka sıradakiler ile beraber paylaşacağız."