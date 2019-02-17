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"Akdeniz’in öncü kenti olacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer: - "Bu kent Akdeniz çanağının öncü kenti olabilir. Önce, Akdeniz'in öncü kenti olacağız. Bu kent bir amfi tiyatroya benziyor. Sahnesi körfez olan bir amfi tiyatro. Çok uzun yıllardır o amfi tiyatro ön sıradakilere hizmet etti. Biz persfektifi değiştireceğiz"

İZMİR (AA) - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir'i Akdeniz'in önce kenti yapacaklarını söyledi.

Tunç Soyer'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Soyer Bornova Belediye Başkan Adayı Mustafa İduğ'un Çamdibi'ndeki seçim bürosu açılışına katıldı.

Soyer, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in binlerce yıl boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu, kentin zenginliklerinden yol çıkarak İzmir'i dünyanın en gözde kentlerinden biri haline getireceklerini ifade etti.

İzmir için iki önemli aks belirlediklerini anlatan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi dedik ki, bu kent Akdeniz çanağının öncü kenti olabilir. Sadece Akdeniz çanağının değil dünyanın öncü kentlerinde biri haline gelebilir. Önce Akdeniz'in öncü kenti olacağız. 'Akdeniz Kentler Birliği'ni kurup pastayı büyüteceğiz. Bu kent bir amfi tiyatroya benziyor. Sahnesi körfez olan bir amfi tiyatro. Çok uzun yıllardır o amfi tiyatro ön sıradakilere hizmet etti. Biz perspektifi değiştireceğiz. Bu kentte bir de arka sıradakiler var. Denizi, sahneyi görmeyenler. İzmir’in pastasını arka sıradakiler ile beraber paylaşacağız."

Soyer, projelerini 26 Şubat Salı günü açıklayacaklarını belirterek, "Bugünlerde projeler havalarda uçuşuyor. İktidara gelemeyeceğini bilenler çılgın projeler açıklıyor. Biz ne yapıyoruz? Çılgın değil, akıllı projeler üretiyoruz. Mesela sabah saat 6.00 ile 7.15 arası 19.00-20.00 arası toplu taşıma yüzde 50 indirimli olsa nasıl olur? Başarılı çocuklarımız toplu taşıma araçlarına ücretsiz binse iyi olur mu? Olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tanzim satışlarının seneler önce İzmir'de TANSAŞ'la gerçekleştirildiğini aktaran Soyer, Aziz Kocaoğlu'nun başlattığı "Süt kuzu projesi"yle 134 bin çocuğa süt dağıtıldığını, bunu 250 bine çıkartabileceklerini anlattı.

Soyer, İzmir'de mevcut 179 kilometrelik hafif raylı sistemi 466 kilometreye uzatacaklarını belirterek, "İlk adımlarından biri Bornova, Halkapınar ve Buca olacak. 1 Nisan’dan itibaren yapacağımız işlerden biri de bu olacak. Kişi başına düşen 16,6 metrekare yeşil alan var bunu 30 metrekareye çıkartacağız." açıklamasını yaptı.

Bornova Belediye Başkan adayı Mustafa İduğ da etkin, verimli, birleştirici, iletişimi en yüksek olan belediyecilik anlayışını Bornova’ya getirmek için göreve talip olduğunu, Tunç Soyer’le çok uyumlu bir çalışmayla büyük projeler gerçekleştireceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Raylı Sistem seçim2019 tunç soyer

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