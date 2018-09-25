Akdeniz'in süsü nesli tükenen kum zambağı

Kum zambağının ülke dışına çıkarılmasına son dönemlerde ağır cazaların getirildiğini belirten Baysal, şunları kaydetti:

"Yabani ve doğal olarak yetişen bitkilerimizde olduğu gibi ülkemizde kum zambağı da tehdit altındadır. Bunun en büyük sebebi de sahil şeridindeki betonlaşma, yazlık konaklar ve otellerin olmasıdır. Bu bitkinin de yetiştiği alanlar giderek daralmakta. Betonlaşma olduğu için kum zambağının nesli ülkemizde tehlike altına girmiştir. Kum zambağının yurt dışına soğan ve bitki olarak çıkarıldığı zaman 48 bin lira para cezası uygulanıyor. Kum zambağı endemik bitkisi olduğu için birçok alanlarda kullanılıyor. Doğal olarak böyle güzel olarak yetişen bir bitki ilçemizde de artık yaşamı tehlike altındadır.

