Akdoğan: "Cumhurbaşkanımızın, tarihin akışını değiştirecek bir liderlik sergilediğini görüyoruz"

AYNUR EKİZ - AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan tarafından kaleme alınan ve İngilizce, Arapça, Azerice, Türkçe olmak üzere 4 dilde yayınlanan "Lider, Siyasi Liderlik ve Erdoğan" kitabının Rusça baskısı yapıldı. Akdoğan, "Lider, Siyasi Liderlik ve Erdoğan" adlı kitabına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. "Lider, Siyasi Liderlik ve Erdoğan" kitabının son olarak Rusça'ya çevrilmesiyle 5 dilde yayınlanmış olduğunu bildiren Akdoğan, "İngilizce, Rusça, Arapça denildiği zaman dünya hinterlandı içinde büyük bir nüfusa tekabül ediyor. Özellikle bölge halklarının Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini daha iyi anlaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi. Rusya'nın yanı sıra Rusça konuşan ülkelere de işaret eden Akdoğan, Rusya-Türkiye ilişkilerinin son dönemde büyük bir ivme kazandığını söyledi. Dünya genelinde gündem meydana getiren, siyaset belirleyen birkaç lider olduğunu belirten Akdoğan, bunlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "A" kategoride olduğunu söyledi.

- "Cumhurbaşkanımız, Nobel verilmesi gereken bir liderdir" Akdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada küresel düzeyde siyaset yapan, ses getiren, liderlik ortaya koyan siyasetçiler diye baktığımızda birkaç kişiden biridir." değerlendirmesinde bulundu. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye ile ilgili dünyadaki karalama kampanyasına dikkati çeken Akdoğan, şöyle devam etti: "Son ABD ziyaretinde de görüyoruz ki birtakım lobiler harekete geçiyor. Ermeni lobisi, Yahudi lobisi, FETÖ lobisi... Birçok farklı lobilerin konsorsiyum halinde Türkiye'yi karaladığını, kötülediğini ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bugün Amerika'da da bürokratik alanlardan bakanlıklara, Cumhuriyetçilerden Demokratlara birçok lobiye kadar ciddi bir dalga üretilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunun odağında da Erdoğan karşıtlığı var. Bu haksız karalama kampanyalarına karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl bir lider olduğunu daha iyi anlatmamız gerekiyor. Türkiye'nin haklı davalarını, çıkarlarını anlatmakla birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini anlatmak da önem taşıyor. Aslında Cumhurbaşkanımız bırakın karalama kampanyalarını, Nobel verilmesi gereken bir liderdir. Demokrasiyi koruyan ve ilk defa Türkiye'de bir darbeyi püskürten liderdir. Türkiye'de darbeler tarihini biliyoruz. İlk kez bir lider, bir darbeyi halkı arkasına alarak püskürtmüştür. Demokrasiyi korumuş olması bile aslında büyük bir uluslararası ödülü hak etmektedir."

- "Tarihin akışını değiştirecek bir liderlik sergileniyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göçmenler meselesindeki duruşunun takdire değer olduğunu anlatan Akdoğan, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de büyük dönüşümlere imza atan bir lider olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasiye ve insan haklarına verdiği önemin altını çizen Akdoğan, "Bugün de tarihin akışını değiştirecek bir liderlik sergilediğini görüyoruz. Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmeye çalışılıyor. Oldubittilerle terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Bize bir tarih dayatılmaya çalışılıyor. İşte bu tarih dayatılması çabasına karşı tarihin akışını değiştirecek büyük bir liderliktir sergilenen" yorumunu yaptı. "Küresel güçlerin oyun alanı haline gelmiş bir bölgede siz, onların planlarının dışında kendi ulusal çıkarlarınıza göre, kendi politikanızı gündeme getirmeye çalışıyorsunuz." diyen Akdoğan şöyle devam etti: "Bu kurulan tezgahları ve oyunları bozmaya çalışıyorsunuz. Bu, Türkiye'de iç siyasi tartışmaların ötesinde görülmesi gereken bir meselesidir. Cumhurbaşkanımız, bugün Türkiye'nin beka meselesi olarak da tanımlayabileceğimiz bir konuda gerçekten geleceğini kurtaracak, tarihin akışını değiştirecek bir siyasi liderlik sergilemektedir. Bu gerçekten hayati bir konudur. ABD'den çok ciddi bir tazyikat var. Rusya'dan, bölge ülkelerinden, Avrupa Birliği'nden var. Bütün bu baskıları göğüsleyebilmek bile bir insan açısından çok kolay bir şey değil. Düşünün, karşınızda küresel aktörler var. Her gün size çok ciddi baskılar yapılıyor. İnsan olarak bunu göğüsleyebilmek de büyük bir liderlik gerektirir. Cumhurbaşkanımız, bu açıdan da önemli bir liderlik sergiliyor."