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AKEDAŞ öğrencilere iş sağlığının önemini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.

AKEDAŞ öğrencilere iş sağlığının önemini anlattı

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘4-10 Mayıs İş Sağlığı Güvenliği Haftasında’ ortaöğretimde okuyan elektrik-elektronik bölümü öğrencilerine, iş sağlığı ve güvenliğinin ne demek olduğunu, insan hayatındaki yerini ve değerini anlatan seminerler verdi. Seminerler sonrasında farkındalık oluşturmak adına öğrencilerine İSG rozetleri dağıtıldı.
Kahramanmaraş’ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve Adıyaman Anadolu Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleştirilen sunumlara, öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.
Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da yapılan seminerlerde, iş Güvenliği Uzmanı Melek Paköz ile Adnan Sedat Yüzer tarafından seminerlerde, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları, güvenlik kültürü, iş kazasının tanımı ve nedenleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, kişisel koruyucu donanımlar, hayatın hangi aşamalarında iş sağlığı ve güvenliğinin yer aldığı ayrıntılara yer verildi.
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş’de her zaman insan odaklı yönetim anlayışı olduğu için gurur duyduğunu ifade eden İş Güvenliği Uzmanı Melek Paköz, "İSG bilincinin yaygınlaşması için Ortaöğretim seviyesinde çalışmalar yapıyoruz, bu bilincin daha geniş kitlelere küçük yaştan itibaren yayılmasını ümit ediyoruz. Farkındalık oluşturmak adına dağıttığımız rozetler ve yapılan sunumların faydalı olacağı inancındayız, Okul yönetimi ve Şirketimize duyarlılıkları için teşekkür ederiz” dedi.
İş Güvenliği Uzmanı Adnan Sedat Yüzer ise, "Gelecekte belki de birlikte çalışacağımız genç arkadaşlarımızla bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti. Anlatılan konulara ilgi duymaları da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Gelecekte hiç iş kazası yaşanmayan çalışma ortamları olmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

AKEDAŞ öğrencilere iş sağlığının önemini anlattı

AKEDAŞ öğrencilere iş sağlığının önemini anlattı

AKEDAŞ öğrencilere iş sağlığının önemini anlattı

AKEDAŞ öğrencilere iş sağlığının önemini anlattı

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