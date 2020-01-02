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  4. Akeşener: Tezkereye hayır oyu vereceğiz

Akeşener: Tezkereye hayır oyu vereceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti olarak bu tezkerenin milletimize hayır getirmeyeceği kanaatleriyle tezkereye hayır oyu vereceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Akeşener: Tezkereye hayır oyu vereceğiz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti olarak bu tezkerenin milletimize hayır getirmeyeceği kanaatleriyle tezkereye hayır oyu vereceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.
İYİ Parti Grubu, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşmesi öncesinde TBMM'de bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklamada bulundu. Akşener, kendilerinin devleti ilgilendiren önemli konularda işlettikleri demokratik teammülleri olduğunu belirterek, "Önce partimiz için milletvekilliği yürüten arkadaşlarımız ile çalışıyoruz, başkanlık divanımızda uzun süren toplantılar yapıyoruz. Daha sonra da Meclis'te oy kullanabilecek milletvekili arkadaşlarımızla yeniden bir çalışma yapılıyor, oyluyoruz ve o karar şekilleniyor" dedi.
Akşener, tezkere ile ilgili aldıkları kararı şöyle açıkladı:
""Başkanlık Divanımız; tezkerenin Türkiye'nin milli güvenliği için bir tehdit oluşturacağını, vatan çocuklarının, milletimizin içinden çıkmış Mehmetçiğimizin nahak yere şehit olmasına yol açabileceğini, 2 bin kilometre ötede bir yere muharip güç göndermenin sakıncalı ve yanlış olduğunu, bir Arap iç savaşının Suriye’de olduğu gibi parçası olmanın Türkiye'ye fayda getirmeyeceğine kanaat etti. Suriye deneyiminin de getirdiği sonuçlara baktığımız zaman biz Suriye’deki iç savaşın bir parçası olduk ve Türkiye ne kazandı? 5 milyonun üzerinde mülteci kazandı, 50 milyar dolar para harcadı, Rusya ile sınırdaş oldu ve PKK’nın Suriye’de de bir devletleşme yönünde sağlam adımlar atılmasının sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Yani Suriye’de Arapların kendi arasındaki iç savaşın parçası olmanın Türkiye’ye getirdiği herhangi bir kazancı olmadı. Bu deneyimden yola çıkarak 2 bin kilometre uzakta ve bir iç savaş yaşanan Libya’da, Türkiye, oradaki 2 gücün yani Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter Kuvvetleri arasında arabuluculuk yapması doğrudur; ama muharip asker göndermesini, iç savaşın bir diğer alanında taraf olmasını doğru bulmadık."
Başkanlık Divanının bu konuda milletvekillerine tavsiye kararı bildirdiğini anlatan Akşener, "Milletvekillerimizle aynı prosedürü işlettik ve oy birliği ile bu tezkereye İYİ Parti olarak saydığım nedenlerle ve bu tezkerenin milletimize hayır getirmeyeceği kanaatleriyle hayır oyu vereceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

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