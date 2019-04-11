Akfa Holding'in FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonunda haklarında dava açılan 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanığın yargılandığı davada, sanıklar savunma yaptı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunması alınan Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı tutuksuz sanık Fikret İnan, Esenyurt Belediye Başkanlığından istifa eden Necmi Kadıoğlu'nun görevdeyken kendisine ihaleyle zorla arsa sattığını iddia etti. Kadıoğlu'nun yolsuzluk ve FETÖ iltisakı ile anıldığını savunan İnan, arsayı değerinden fazla ödeyerek 11 milyon liraya satın aldığını öne sürdü. İmar verilen arsayı projelendirdiğini, satışa çıkardığını anlatan İnan, "Toplam 900 daire sattık. Tapuyu almaya müracaat ettiğimizde bu arsanın üzerinde onlarca haciz kararı olduğunu öğrendim. Başkana, arsanın üzerinde haciz kararları olduğunu söyledim. 'Fikret Bey, senden aldığımız parayla biz bu haczi kaldırıyoruz.' dedi. Tam 9 ay tapu vermediler. Sonradan öğrendim planı iptal edilmiş arsayı bana satmışlar. Biz inşaata başladık bin 48 daire için. Sonra geldi dairelerimizi mühürledi. 'Kaçak inşaat yapmışsınız.' dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir olay yok. Teslim aşamasında olan peyzajı olan yerleri geldi mühürledi." diye konuştu.

İnan, Kadıoğlu'nun kendisini kaçak inşaat yaptığı iddiasıyla savcılığa şikayet ettiğini, hakkında açılan davada beraat ettiğini hatırlatarak, Kadıoğlu'nun sonraki süreçte yaptığı projeden öğrencilere tahsis etmek için 84 daireden oluşan bir blok istediğini öne sürdü. İnan, "Kadıoğlu bana 'Bu bloku verirsen senin ruhsatlarını düzelteceğim.' dedi. Böyle bir şeye alet olmayacağımı söyledim. 84 daireyi yıktırdım. Ben çok hayır yaptım ama FETÖ'ye değil. Benim muhatap olduğum kurumlar ortadadır. Kimseye rüşvet vermedim. Şantaj yapanlara da karşılığını vermedim. Bir sürü şikayette bulundum. Esenyurt Belediyesine boyun eğmedim." ifadelerini kullandı. Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'ın beyanlarının kendi ifadeleriyle çeliştiğini dile getiren İnan, "Fatih Aktaş ile 3 milyon 500 bin lira para trafiğimiz yazılmış. Bu yanlış, benim Fatih Aktaş ile 15 milyon lira para alışverişim var. Aktaş ile 1999 ve 2013 yılları arasında tapu alışı yazılmış. Ben Aktaş ile 2010'da tanıştım, 330 daire aldığı yazılmış ama 80 daire aldı." dedi.

İnan, Bank Asya'yı kurtarmak için görev aldığı iddialarını kabul etmeyerek, Bank Asya'da hesap açmadığını, iş, turistik ve umre amacıyla çıktığı yurt dışı seyahatlerini tek başına yaptığını söyledi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Amerika'ya gidip görüştüğü iddialarını da reddeden İnan, "Bir başkası, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ile hareket ettiğimi söylemiş. Ben Ardıç'ı hayatımda 1 kez gördüm. Benimle ilgili sahte evrakla haciz işi yapılmış, gittik Hüseyin Çapkın'a durumu bildirdik. Çapkın da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olması nedeniyle Ardıç'a yönlendirdi. Orada şikayetimi bir memur aracılığıyla yaptım. İftira atmak bu kadar mı kolay?" diye konuştu. - "Şirketler TMSF'de ama herkes bana saldırıyor" Sanık İnan, yarım kalan inşaat projelerine değinerek, şunları aktardı: "Omuzlarımda 4 bin aile oturuyor, 4 bin aile benden dairelerini bekliyor. Herkes bana bu süreçte dava açıyor. Sürekli gidip ifade veriyorum. Şirketler TMSF'de ama herkes bana saldırıyor. Benim her şeyime el konuldu." Şirketlerim 30 aydır TMSF yönetiminde. Defalarca iadesi için talepte bulundum, vermediler. 21 Mart'ta TMSF'ye ihtarname çektim. Şirketlerimizin başına geçmek istiyorum. Bu kadar olumsuzluğa rağmen şirketlerim müşterilerimin sorununu halledebilecek güçte. Şantiyeye dahi alınmıyorum. Kendimle ilgili sizden en ufak bir beklentim yok. Yurt dışı çıkış yasağım var, kalsın, orada bir işim yok. Ben yatamıyorum, işimin başına geçeyim, insanların mallarını teslim edeyim. İtibarımın iadesini ve beraatimi istiyorum."