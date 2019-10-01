Akfa Holding'in FETÖ davası

Defalarca yurt dışına çıkmasına rağmen kaçma teşebbüsünde bulunmadığını ifade eden Altun, iddianamede hakkında belirtilen suçlarla alakası olmadığını söyledi.

Altun, 11 ortakla kurdukları şirketin bir süre Akfa Holding çatısı altında faaliyet yürüttüğünü anlatarak, "Ömrüm boyunca hiçbir şiddet olayının içinde yer almadım. Şiddetin her türlüsüne karşı biri olarak bir terör örgütüyle anılmam söz konusu değildir. 2016 yılı Ağustos ayında kendimi tam ifade edemediğim için çıkarıldığım mahkemece tutuklandım. Ektin pişmanlıktan yararlanmak istedim. Tahliye edildim. 2 yıl defalarca yurt dışına çıktım." dedi.

İSTANBUL (AA) - Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonucunda açılan 5'i tutuklu 84 kişinin yargılandığı davada, tutuksuz sanıklar savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Zekeriya Akbulut da savunmasında, inşaat sektörüne nasıl girdiğini anlatarak, Akfa Holding'in sahibine soru sormak istedi. Mahkeme Başkanı ise "Sen savunmanı yap." diyerek uyardı.

Akbulut, vatan hainliğiyle eşdeğer olarak terör örgütüne üyelikle suçlandığını belirterek, "FETÖ ile hiçbir finansal ilişkim yoktur. Eğitim kurumlarında bulunmadım. Banka hesaplarım yok. Aramalarda da hiçbir materyal bulunamadı. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Savunma yapan diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

