Akfen Yenilenebilir Enerji’nin güneş ve rüzgar portföyüne 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji, geçen yıl yapımına başladığı toplam 530 milyon dolar değerindeki 4 rüzgar ve 9 güneş santrali projesi ile EMEA Finance Project Finance Awards 2018 etkinliğinde 2 prestijli ödül aldı.

Akfen Yenilenebilir Enerji açıklamasına göre, 2020 yılına kadar Türkiye’de sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan bin megavatlık (MW) elektrik üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen şirketin, toplam 530 milyon dolar yatırım değeri bulunan 4 rüzgar ve 9 güneş santrali projesi yurt dışından prestijli iki ödülle taçlandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Project Finance Awards 2018 (EMEA Finance Proje Finansman Ödülleri 2018) kapsamında Orta ve Doğu Avrupa’nın "En İyi RES Proje Finansmanı" ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın "En İyi Yenilenebilir Enerji Proje Finansmanı" olmak üzere iki ödülün sahibi oldu.

Orta ve Doğu Avrupa’nın "En İyi RES Proje Finansmanı" ödülünü Çanakkale ve Denizli’de yer alan toplam 275 MW gücündeki 4 rüzgar enerji santrali (RES) projesi için yerli ve yabancı önde gelen bankalarla Ağustos 2018’de imza attığı 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı ile kazandı.