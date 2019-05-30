Akgöl Sazlıkları'nda yeni 2 obruk oluştu

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Konya ve Karaman sınırları içerisindeki Ereğli Akgöl Sazlıkları'nda, birer gün arayla 40 ve 10 metre çaplarında yeni 2 obruk oluştu.

Bir kısmı Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyü sınırlarında yer alan Ereğli Akgöl Sazlıkları'da oluşan obruklar, görenleri korkutuyor.

Dün yaklaşık 40 metre çapında, 10 metre derinliğinde oluşan obruğun yaklaşık 20 metre uzağında bugün de 6 metre çapında ve 5 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Çevrelerinde oluşmaya devam eden küçük çöküntülerle obrukların genişlemeye devam ettiği görüldü.

Sazlıklardaki suların, 5 ve 10 metre derinliğindeki obruklara akması ilginç görüntüler oluşturdu. Sosyal medya hesaplarından bölgede obruk oluştuğunu öğrenen çok sayıda vatandaş, suların obrukların içine akmasını korku ve hayretle izledi.

- "Obruğun içine akan sular şelale gibi görüntü oluşturdu"

Yıllardır bölgede koyun güttüklerini anlatan 65 yaşındaki Cuma Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akgöl'ün kuruması ve yer altı sularının çekilmesiyle son 20 yılda bölgede obruklar oluşmaya başladığını söyledi.