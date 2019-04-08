"Akgöl'ün gelini" allı turnalar

ABDULLAH COŞKUN - Konya'nın Ereğli ilçesinde, kış yağışları ile eski canlılığına kavuşan 7 bin dekarlık alana yayılan Akgöl Sazlığı, flamingoların doğal yaşam alanları arasında yer alıyor.

Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşadıkları bilinen flamingolar, bu yıl koruma altında bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nin en geniş havzasına sahip Akgöl Sazlığı'na erken geldi.

Göçmen kuşların Türkiye'deki iki büyük göç yolundan biri üzerinde bulunan sazlıkların büyük kısmı son yağışlarla doldu. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl'de, Anadolu'da halk arasında "allı turna" olarak da bilinen flamingolar ile görsel şölen yaşanıyor.

Kuzey Afrika'dan göçen flamingolar, nisan sonuna kadar konakladıkları sulak alanda doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oluyor.

Ereğli ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'de göçmen kuşlar için en önemli alanlardan biri olan Akgöl Sazlıkları'nda, günbatımıyla birlikte de güzel görüntüler ortaya çıkıyor.

Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılarının vazgeçilmez mekanı Akgöl, flamingoların yanı sıra yüzlerce çeşit göçmen kuşada ev sahipliği yapıyor.