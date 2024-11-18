Akgünlük yağı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Akgünlük yağı nasıl kullanılır?

Çeşit çeşit otlar, çiçekler ya da farkı besinler farklı formlarda çeşitli rahatsızlıklara iyi gelebilir. Yine de farklı ürünlerle bir araya gelmeleri ve bilinçsizce tüketilmeleri tavsiye edilmez. Çünkü herhangi bir rahatsızlık söz konusu olduğunda o alanda uzman bir doktora danışılması gerekir. Bilinçsizce kullanılan her besin ya da ürün geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açabilir.

Akgünlük yağı nedir?

Akgünlük bir sakız reçinesidir. Sağlığa olan faydaları ile bilinir. Benzersiz faydaları olduğu kabul edilen akgünlük reçinesinden elde edilen yağ akgünlük yağı olarak anılır. Sığla adı verilen ağacın reçinesinden elde edilir ve çoğunlukla Ege Bölgesi’nde yetişir.

Antik Yunan’dan bu yana kullanılan akgünlük yağının ve reçinesinin ilaç yapımında kullanıldığı da bilinir. Ayrıca birçok kozmetik ürününde de akgünlük yağı kullanılmaktadır. Sığla yağı olarak da bilinir ve vücut için birçok yararları olduğu kabul edilir.

Akgünlük yağı faydaları nelerdir?

Akgünlük yağının faydaları kullanım alanına ve nasıl kullanıldığına göre çeşitlilik gösterir. Vücut ve cilt bakımı için iyi geldiği Antik Yunan’dan bu yana kullanıldığı bilinir. İddiaya göre bazı akgünlük yağı faydaları şunlardır:

Sakinleştirir ve gevşetir.

Stresi atmaya yardımcıdır.

Cildi temizler.

Makyaj çıkartmada yardımcıdır.

Cildi nemlendirir.

Cildi korur.

Ağrı kesici etkisi vardır.

Akgünlük yağı neye iyi gelir?

Hem rahatsızlıklarda ilaç hammaddesi olarak hem de kozmetik ürünü olarak kullanımı bulunan akgünlük yağının iyi geldiği çeşitli durumlar vardır. Son derece besleyici olduğu kadar temizleyici özelliği de bulunur. İyi geldiği bazı durumların şu şekilde olduğu belirtilir:

Yıpranmış cilt

Kuru cilt

Solgun cilt

Çeşitli ağrılar

Stres

Saçlarda kuruluk ve yıpranma

Akgünlük yağı öksürük sorunu için de kullanılır.

Akgünlük yağı nasıl kullanılır?

Çok faydalı olduğu bilinen akgünlük yağı diğer birçok ürün gibi bilinçli kullanılmalıdır. Aksi takdirde faydası değil kalıcı zararları da dokunabilir. Bu nedenle mutlaka doktora danışılarak kullanması gerekir.

Daha çok damlatarak kullanılır. Pamuğa damlatılan birkaç damla yeterli olacaktır. İlk kez kullanılacaksa çene kısmına 1 damla damlatılmalı ve 15 dakika kadar bekletilerek bir alerji yaratıp yaratmadığına bakılmalıdır.

Akgünlük yağı içilir mi?

Daha çok damla formunda sürülerek kullanılan akgünlük yağı içilerek de tüketilebilir. Özellikle öksürük için faydalı olduğu bilinen akgünlük yağı direkt olarak içilmemesi gereken bir yağdır.

Eğer içilerek tüketilecekse ve doktorun da onayı varsa mutlaka inceltilmelidir. Örnek olarak içme suyuna birkaç damla damlatılarak içilebilir. Bu sayede öksürük sorunları ve mide sıkıntılarına da iyi geldiği bilinir.

Akgünlük yağı evde nasıl yapılır?

Sığla ağacından üretilen akgünlük reçinesi, ağacın gövdesinde yer alan çatlaklardan elde edilir. Tahin rengindedir, hoş kokusuyla aromatik bir yapısı vardır. Ağaçtan toplatılarak kaynatılır ve yağ elde edilir.

Hazır olarak satın alınabilen ve aktarlardan temin edilebilen akgünlük yağı evde de yapılabilir. Sığla ağacındaki reçine toplanır. Toplanan reçine kaynatılır. Kıvamını aldıktan sonra yağ olarak kullanılabilir.