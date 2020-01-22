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Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz"
Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz"
İZMİR
HABERLERİ
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22.01.2020 22:45 |
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Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz"
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