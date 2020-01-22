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  4. Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz"

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz"

İZMİR HABERLERİ  | 22.01.2020 22:45 | Son Güncelleme

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz"


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Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Tamer Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Güvercin Eczanesi
Bayrakli
Merve Eczanesi
Bayrakli
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