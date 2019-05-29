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Akhisar Belediyesinde işçilerin tüm alacakları ödendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye personeline olan önceki döneme ait tüm borçları ödeyerek belediye personelinin bayrama mutlu ve huzurlu bir şekilde girmesini sağladı.Akhisar Belediyesinin önceki yönetiminden belediye personeline olan, gıda yardımı, giyim yardımı, eğitim yardımı, devlet ikramiyeleri, gibi tüm borçları 1 Nisan’da görevine başlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından ödendi.

Akhisar Belediyesinde işçilerin tüm alacakları ödendi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye personeline olan önceki döneme ait tüm borçları ödeyerek belediye personelinin bayrama mutlu ve huzurlu bir şekilde girmesini sağladı.
Akhisar Belediyesinin önceki yönetiminden belediye personeline olan, gıda yardımı, giyim yardımı, eğitim yardımı, devlet ikramiyeleri, gibi tüm borçları 1 Nisan’da görevine başlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından ödendi. Belediye İş Sendikası İşyeri Baş Temsilcisi Kemal Molla, Ramazan Bayramı öncesinde böyle bir yardımda bulunduğu için Başkan Dutlulu’ya teşekkürlerini iletti.
İşçi dostu belediyecilik anlayışıyla belediye personelinin önceki döneme ait alacaklarının bir kısmını geçen hafta ödendiğini ve kalanların tamamının da cuma günü hesaplarına yatacağını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu ödemelerin bayram öncesinde yapılması için acele ettiklerini de sözlerine ekledi.
Başkan Dutlulu, “Belediyemizin yaptığı hizmetlerde yoğun bir özveriyle çalışan işçilerimizin önceki döneme ait borçları ödendi. Onların alın teri ve emeklerinin karşılığını alması bizim önceliklerimiz arasında. Bizim yönetimimizde böyle bir sorun olmayacağını bilmelerini isterim. İşçi dostu belediyecilik anlayışımızla, belediye personelimizin emeklerinin karşılığını alması için bundan sonraki dönemde de aynı hassasiyeti göstereceğiz. Bu vesileyle şehrimizde ciddi emekleri olan işçilerimizin önümüzdeki Ramazan Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.
Belediye İş Sendikası İş yeri Baş Temsilcisi Kemal Molla ise şunları söyledi:
“Besim Başkanımız bayram öncesinde belediye personelinin yüzünü güldürdü. Geçmiş dönemlerde göremediğimiz duyarlılık ve hassasiyeti gösterdiği için Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ederiz. Geçen seneden belediye personeline olan tüm borç ödendi. Bu ödemelerin bayram öncesinde yapılması ise ayrıca ince düşünülmüş. Başkanımız Besim Dutlulu’nun işçi emeklerine yönelik gösterdiği saygıdan dolayı tüm belediye çalışanları adına Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

Akhisar Belediyesinde işçilerin tüm alacakları ödendi

Akhisar Belediyesinde işçilerin tüm alacakları ödendi

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