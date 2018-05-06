Akhisar - Galatasaray canlı izle (Akhisar - Galatasaray BeIN SPORTS canlı izle), Akhisar-Galatasaray maçı saat kaçta?, hangi kanalda?

Süper Lig'in 32. haftasında Akhisar-Galatasaray maçı oynanıyor. İşte Akhisar-Galatasaray maçının canlı anlatımı ve tüm detayları...
AKHİSAR - GALATASARAY
STAT: Akhisar
SAAT: 19.00
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: BeIN SPORTS 1
AKHİSAR: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat, Sissoko, Barbosa, Onur, Soner, Seleznov
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
Dakika 3: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Helder Barbosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topa hareketlenen Kadir Keleş'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
Dakika 15: Galatasaray, Garry Rodrigues'in golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Martin Linnes'in pasıya sağ kanatta topla buluşan Sofiane Feghouli bekletmeden topu ceza alanına gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Garry Rodrigues'in altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Fatih Öztürk'ün yanından ağlarla buluşuyor.
Dakika 18: Galatasaray, Garry Rodrigues'in golü ile maçta ikiye çıkarıyor. Selçuk İnan'ın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues, Dany Nounkeu'dan sıyrılarak hızla ceza alanına giriyor ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturararak, kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oluyor.
Dakika 22: Evgen Seleznyov'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Onur Ayık'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.
Dakika 33: Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Soner Aydoğdu geçti. Topun başına geçen Soner Aydoğdu'nun yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.
Dakika 37: Ceza alanında topla buluşan Bafetimbi Gomis'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda açıyı iyi kapatan Fatih Öztürk topu kornere gönderiyor.
AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçında her iki takım teknik direktörü bir önce oynadıkları maçların ilk 11'lerinde üçer değişiklik yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçen haftaki Beşiktaş derbisinden farklı olarak kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlığı bulunan Mariano Filho'nun yanı sıra Maicon Roque'nin yerine Selçuk İnan, Martin Linnes ve Serdar Aziz'e Teleset Mobilya Akhisarspor maçında şans verdi.
Sarı-kırmızılı ekipte ligde en son Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alan Linnes, 5 maç sonra ilk 11'de kendisine yer buldu. Selçuk İnan ise 3 müsabakanın ardından Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz de 1 maç sonra tekrar sahaya çıktı.
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise golsüz berabere tamamladıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Buruk, Galatasaray maçında Aykut Çeviker, Ömer Bayram ve Olcan Adın'ın yerine Abdoulwahid Sissoko, Onur Ayık ve Soner Aydoğdu'yu sahaya sürdü.
AKHİSARSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, TM Akhisar deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş derbisini kayıpsız geçen Galatasaray'ın önünde 180 dakikası kaldı. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ilk olarak Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında galibiyet arayacak. Akhisar Stadyumu'nda saat 19.00'daki karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetiyor. Akhisar-Galatasaray maçı beIN SPORTS1'den canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Akhisarspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
SÜPER LİG'DE 12.RANDEVU
Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya geliyor. Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 10'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı. Sarı-kırmızılıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 11 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta gülen taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu. Akhisarspor, evindeki 5 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 4 kez galip geldi.
GALATASARAY'DA 3 İSİM YOK, 3 İSİM CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da cezalı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano ve Tolga Ciğerci maçta forma giyemiyor. Feghouli, Maicon ve Sinan Gümüş, Akhisar maçında kart görmeleri durumunda, ligin 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.
DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda çıktığı 15 karşılaşmada 25 puan kaybetti. Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek, tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.
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