Akhisar - Galatasaray canlı izle (Akhisar - Galatasaray BeIN SPORTS canlı izle), Akhisar-Galatasaray maçı saat kaçta?, hangi kanalda?

Süper Lig'in 32. haftasında Akhisar-Galatasaray maçı oynanıyor. İşte Akhisar-Galatasaray maçının canlı anlatımı ve tüm detayları... AKHİSAR - GALATASARAY STAT: Akhisar

SAAT: 19.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: BeIN SPORTS 1 AKHİSAR: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat, Sissoko, Barbosa, Onur, Soner, Seleznov

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI Dakika 3: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Helder Barbosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topa hareketlenen Kadir Keleş'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.



Dakika 15: Galatasaray, Garry Rodrigues'in golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Martin Linnes'in pasıya sağ kanatta topla buluşan Sofiane Feghouli bekletmeden topu ceza alanına gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Garry Rodrigues'in altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Fatih Öztürk'ün yanından ağlarla buluşuyor.

Dakika 18: Galatasaray, Garry Rodrigues'in golü ile maçta ikiye çıkarıyor. Selçuk İnan'ın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues, Dany Nounkeu'dan sıyrılarak hızla ceza alanına giriyor ve sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturararak, kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oluyor. Dakika 22: Evgen Seleznyov'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Onur Ayık'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor. Dakika 33: Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Soner Aydoğdu geçti. Topun başına geçen Soner Aydoğdu'nun yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı. Dakika 37: Ceza alanında topla buluşan Bafetimbi Gomis'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda açıyı iyi kapatan Fatih Öztürk topu kornere gönderiyor. AKHİSARSPOR - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçında her iki takım teknik direktörü bir önce oynadıkları maçların ilk 11'lerinde üçer değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçen haftaki Beşiktaş derbisinden farklı olarak kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlığı bulunan Mariano Filho'nun yanı sıra Maicon Roque'nin yerine Selçuk İnan, Martin Linnes ve Serdar Aziz'e Teleset Mobilya Akhisarspor maçında şans verdi. Sarı-kırmızılı ekipte ligde en son Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alan Linnes, 5 maç sonra ilk 11'de kendisine yer buldu. Selçuk İnan ise 3 müsabakanın ardından Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz de 1 maç sonra tekrar sahaya çıktı. Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise golsüz berabere tamamladıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Buruk, Galatasaray maçında Aykut Çeviker, Ömer Bayram ve Olcan Adın'ın yerine Abdoulwahid Sissoko, Onur Ayık ve Soner Aydoğdu'yu sahaya sürdü. AKHİSARSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, TM Akhisar deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş derbisini kayıpsız geçen Galatasaray'ın önünde 180 dakikası kaldı. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ilk olarak Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında galibiyet arayacak. Akhisar Stadyumu'nda saat 19.00'daki karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetiyor. Akhisar-Galatasaray maçı beIN SPORTS1'den canlı olarak yayınlanıyor. Peki, Akhisarspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?