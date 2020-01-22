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Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:24 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Akhisar ilçesi 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesi 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD verilerine bu depremden 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen depremler başta Manisa olmak üzere Ege ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi. Manisa ve bazı illerde vatandaşlar sarsıntılarla birlikte sıokağa çıktı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ilçede can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtirken, depremin merkez üssü musalar köyü'ne ulaşılmaya çalışıldığını söyledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre saat 22.22'de merkez üssü Akhisar ilçesine bağlı Musalar Köyü'nde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.98 kilometre derinliktüe meydana gelen bu deprem 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 22.25'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen bu depremler hissedildiği bölgelerde vatandaşlar arasında endişe ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar sarsıntı ile birlikte koru içerisihnde sokaklara kaçıştı.
GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ
Manisa merkezli depremler kent genelinin yanısıra Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinden hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
BAŞKAN DUTLULU: MERKEZ ÜSSÜ MUSALAR KÖYÜNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ
Depremin merkez üssü Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı ilk açıklamada, şehir merkezinde yıkılan bina ihbarı gelmediğini, ciddi bir sıkıntı bulunmadığı belirtirken,depremin merkez üssü olan Musalar Köyüne ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.
BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANDI
Bu arada Akhisar ve Kırkağaç merkezli depremlerden sonra bölge çok sayıda meydana gelen art şoklarla beşik gibi sallandı. AFAD verilerine bu depremlerden sonra sırasıyla şu depremler meydana geldi:
Saat 22.26'da merkez üssü Akhisar'da 3.0, saat 22.34'te merkez üssü Akhisar'da 3.8, saat 22.46'da merkez üssü Akhisar'da 3.1, saat 22.48'de merkez üssü Akhisar'da 3.2, saat 22.48'de merkez üssü Kırkağaç'ta 4.1, ve saat 22.57'de merkez üssü Akhisar'da 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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