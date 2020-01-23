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  4. Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (3)

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 00:39 | Son Güncelleme

BAŞKAN DUTLULU: 4 YARALI VAR Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili bilgi veren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sarsıntı sırasında 3 kişinin balkon ya da pencere gibi yüksek yerden atlamaları sonucu yaralandığını, 1 kişinin ise panik atak sonucu hastanede tedaviye alındığını söyledi.

BAŞKAN DUTLULU: 4 YARALI VAR
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili bilgi veren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sarsıntı sırasında 3 kişinin balkon ya da pencere gibi yüksek yerden atlamaları sonucu yaralandığını, 1 kişinin ise panik atak sonucu hastanede tedaviye alındığını söyledi. Başkan Dutlulu, ilçede ve depremin merkez üssü Musalar köyünde bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını ve bazı binalarda da çatlaklar oluştuğunu belirtirken, vatandaşların ise panik halinde olduğunu kaydetti. Başkan Dutlulu, "Yaralılardan 3'ü yüksekten atlama, 1 kişi ise panik atak nedeniyle tedaviye alındı. Basit, hafif yaralılar, ayakta tedavi görüyorlar. Bazı evlerin duvarlarında yıkıntılar ve çatlaklar oluştu. Ama önemli bir sıkıntı yok. Tek sorun vatandaşlar panik halinde, dışarıdalar. Evlerine girmiyorlar, çadır ihtiyacımız var. Valimizle görüştük." dedi.
ARTÇI ŞOKLAR SÜRÜYOR
Bu arada Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şoklar devam ediyor. Bölgede saat 23.20'de Akhisar'da 3.7, saat 23.53'te Akhisar'da 3.5, saat 23.57'de Akhisar'da 3.5 ve 23.58'de Akhisar'da 3.8 ve saat 00.24'te yine merkez üssü Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde artçı şoklar meydana geldi.

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