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  4. Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (4)

Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 01:26 | Son Güncelleme

MANİSA VALİLİĞİ: 5 METRUK BİNA YIKILDI, 4 YARALI VAR Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilikten açıklama yapıldı.

MANİSA VALİLİĞİ: 5 METRUK BİNA YIKILDI, 4 YARALI VAR
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilikten açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"22.01.2020 tarihinde saat 22.22 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı yaşanmamış olup, deprem sırasında yaşanan panik sebebiyle 4 vatandaşımız da hafif yaralanma meydana gelmiş ve vatandaşlarımız hastanelerde ayaktan tedavi edilmiştir. Yaşanan deprem sebebiyle İlçede bulunan 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı mahallelerde bulunan binalarda da kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. Akhisar İlçemizde yaşanan deprem sebebiyle başka bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir.

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