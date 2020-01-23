Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (5)

'MİSAFİRLİKTEN GELMİŞTİM, EVE GİRMEMLE BİR GÜRÜLTÜ KOPTU'

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar köyünde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde çatlaklar meydana geldi. Evinin duvarında hasar oluşan Mustafa Taşdemir, "Misafirlikten gelmiştim, eve girmemle bir gürültü koptu. Ben de hemen kendimi dışarıya attım. Evi kontrol ettiğimde duvarın çatladığını gördüm. Çok korkuyorum. Bu gece uyuyamayacağız ve geceyi sokakta geçireceğiz" dedi.

'ÇOK SAYIDA DEPREM OLUNCA ÇOK KORKTUK'

Mahalle sakinlerinden Selda Özlem ise "22.30 sıralarında evde otururken birden sallanmaya başladık. Ardından çok sayıda deprem olunca çok korktuk. Bizim evde bir hasar yok ama bazı komşularımızın evinde hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI- Cemil SEVAL/İZMİR, (DHA)

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