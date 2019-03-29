Akhisar Millet Bahçesi projesi tanıtımı

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akhisar ilçesinde eski stadyumun yerine yapılması planlanan "Millet Bahçesi" projesini tanıttı. Manisa programı kapsamında eski ilçe stadına gelen Kasapoğlu ve Varank, gazetecilere yaptıkları açıklamada, eski stadyumun millet bahçesine dönüştürülmesi projesi hakkında bilgi verdi. Kasapoğlu, yıllarca Akhisarspor'a hizmet veren stadyumun artık vatandaşa hizmet vereceğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte halkımızın çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle vakit geçirebileceği şekilde çok güzel donatı alanlarıyla pek çok branşı içerisinde barındıran, sportif imkanlarıyla burada gördüğünüz projeyi, inşallah millet bahçesi olarak belediyemizle Akhisar'ın yarınları için çok güzel bir tesis olarak kazandıracağız." dedi. Bakan Varank da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Akhisar'a ilişkin pek çok projelerinin olduğunu anımsatarak, "Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme alanıyla ilgili projelerimiz var. Onları en kısa zamanda tamamlayacağız. Burada bir tarım ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması planımız var. Hayvancılık organize sanayi bölgesi konusunu Tarım ve Orman Bakanlığımızla ele alacağız." diye konuştu.

Projelerin başarıyla yürütülebilmesi için hükümetle yerel yönetimin uyumunun önemine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti: "Genel ile yerelin uyumu yakalanırsa orada verim almak daha iyi oluyor. Bu uyumu yakalayamazsak, orada verim almak, başarı elde etmek mümkün olmuyor. İnşallah biz Manisa'mızda Akhisar'ımızla beraber bütün ilçelerimizde Cumhur İttifakı ile tam bir uyum içerisinde genel ve merkezi hükümetle yerelin uyumunu sağlamak istiyoruz. Şehrimizi toptan kalkındırmak istiyoruz. Manisa bizim için çok önemli. Türkiye sanayisi için çok önemli. İlçelerimiz de çok önemli. İnşallah biz de burada tam bir uyumu yakalayarak, Cumhur İttifakı ile güzel bir belediyecilik, güzel bir kalkınma örneği göstereceğiz." Basın açıklamasının ardından sahada çocuklarla top oynayan Kasapoğlu ve Varank, daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti. - "Halkımız, ayrıştırmayı hedef alanlara en güzel dersi 31 Mart'ta verecek" Akhisar'dan sonra Gölmarmara ilçesine geçen iki bakan, belediye binası önünde ilçe sakinlerine hitap etti.