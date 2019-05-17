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Akhisar'da 28 engelli, asker oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 28 engelli, 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 1 gün için temsili askerlik yaptı.

Akhisar'da 28 engelli, asker oldu

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 28 engelli, 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 1 gün için temsili askerlik yaptı.
Akhisar'da, bedensel ve zihinsel engelli ile otizmli 28 kişi, belediyenin desteğiyle Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'nda 1 günlük temsili askerlik yaptı. Eğitimlerde engellilere, asker selamı verilmesi ve esas duruşta durulması öğretildi. Eğitimlerin ardından yemin töreni programına geçildi. Akhisarlı engelli askerlerin heyecan ve sevinçlerine aileleri de ortak oldu. Konuşma yapan Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, "Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı öncülüğünde ve Akhisar Belediyesi işbirliğiyle 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kardeşlerimizin temsili askerlik uygulaması ve yemin törenine katılarak mutluluk ve heyecanlarına ortak olduk. Terhis belgelerini verdiğimiz ve duygu dolu anları birlikte yaşadığımız askerlerimizi ve ailelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından gerçekleşen yemin töreniyle temsili askerlik görevini tamamlayan askerlere; terhis belgeleri Kaymakam Sabit Kaya, Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu ve Askerlik Şube Başkanı Teğmen Mehmet Metin tarafından verildi.

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Akhisar'da 28 engelli, asker olduAkhisar'da 28 engelli, asker olduAkhisar'da 28 engelli, asker olduAkhisar'da 28 engelli, asker oldu

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