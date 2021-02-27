HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akhisar’da 3 saatlik uygulamada aranan 16 şahıs yakalandı

Akhisar’da 3 saatlik uygulamada aranan 16 şahıs yakalandı

27.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gerçekleştirilen 3 saatlik uygulamada araması bulunan 16 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 2003 doğumlu Rabia B.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gerçekleştirilen 3 saatlik uygulamada araması bulunan 16 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 2003 doğumlu Rabia B. isimli kız çocuğu da bulunarak ÇODEM’e teslim edildi. Yapılan uygulamada ayrıca çok sayıda araç sürücüsüne ve vatandaşa kurallara uymadıkları için ceza kesilirken ruhsatsız tüfek ve silahlarla birlikte sentetik ecza ilaçları ele geçirildi.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü 26 Şubat Cuma günü 07.00-10.00 saatleri arasında aranan şahısların yakalanması, suç aletlerinin ele geçirilmesi, narkotik madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile asayiş ve trafik yönünden gerekli kontrollerin yapılması amacıyla 218 personel ile Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararlarına istinaden toplam 25 adreste arama ve yakalama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 6 adet ruhsatsız tüfek, 80 adet dolu tüfek kartuşu, 17 adet tabanca fişeği, 168 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. 2003 doğumlu ve kayıp olarak aranan Rabia B. isimli kız çocuğu da bulunarak Manisa ÇODEM’e teslim edildi. Şüpheli şahsa ‘Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçlamasıyla adli tahkikat düzenlendi. 16 aranan şahıs ise yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı.
Arama kararlarının tamamlanmasının ardından ilçe genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında sokak üzerinde ve işyerlerinde temizlik-maske-mesafe denetimleri, trafik ve asayiş yönünden araç ve şahıs sorgulamaları, narkotik suçlarla mücadele kapsamında sokak çalışmaları ve metruk yerlerin kontrolüne devam eden ekipler, 226 araç sorgusu yaparak, 26 araç sürücüsüne toplam 22 bin 252 TL cezai işlem uygulayarak 1 aracı trafikten men etti. 383 şahsın sorgulandığı uygulamada 17 şahsa, Covid-19 tedbirleri, Hıfzısıhha kararları gereği, 15 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. 93 iş yerinin kontrol edildiği denetimde 1 iş yerine servis açmaktan Covid-19 tedbirleri kapsamında Hıfzısıhha kararları gereği, 3150 TL cezai işlem uygulanırken, 1 şahsın üzerinde kurusıkı silah ele geçirilerek gerekli idari işlemin uygulandığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERLady Gaga'ya güzel haberLady Gaga'ya güzel haber
Normalleşme öncesi Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamalarNormalleşme öncesi Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamalar
Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?

En Çok Okunan Haberler

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Ege'nin 'Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası satışa çıkarıldı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

İSKİ su kesintisi 27 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 27 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Kadir Şeker'in kurtardığı kadına 'uyuşturucu'dan 30 yıla kadar hapis istemi

Uyuşturucuyla yakalanmıştı! İstenen ceza belli oldu

Elektrik kesintisi listesi 27 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

27 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı

Erdoğan'dan 'Necmettin Erbakan' mesajı

Bakan Akar'dan Havelsan'da inceleme! 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.