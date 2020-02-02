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Akhisar'da 4.6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 04:18 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akhisar'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Barış GEZİCİ / AKHİSAR(Manisa),(DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Akhisar İlçesi'nde saat 03.23'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4.6'lık depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü. Depremin ilçe merkezinde kuvvetli şekilde hissedildiği öğrenilirken, henüz can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı açıklanmadı.
Öte yandan deprem Manisa merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın Gökçeahmet Köyü, büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 12.6 kilometre olarak açıkladı.
ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
Akhisar'daki 4.6'lık depremin ardından ilçede AFAD'a verilerinde göre, 2.5, 2.6 ve 3.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha gerçekleşti.
FOTOĞRAFLI

Akhisar'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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