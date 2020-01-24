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Akhisar’da artçı depremler 500’ü geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak Çarşamba akşamı saat 22.22’de meydana gelen 5,4’lük depremin ardından bugün saat 10.43’e kadar 501 artçı depremin yaşandığı belirtildi.Geçtiğimiz Çarşamba akşamı saat 22.22’de merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde de şiddetli şekilde hissedildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak Çarşamba akşamı saat 22.22’de meydana gelen 5,4’lük depremin ardından bugün saat 10.43’e kadar 501 artçı depremin yaşandığı belirtildi.
Geçtiğimiz Çarşamba akşamı saat 22.22’de merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde de şiddetli şekilde hissedildi. Depremin ardından bugün saat 10.43’e kadar 501 artçı sarsıntının daha yaşandığı kayıtlara geçti. Bugün AFAD’tan alınan verilere göre, sabah saat 06.04’de Musalar Mahallesi merkezli 3,8 ve yine saat 10.07’de Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

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