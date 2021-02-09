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Akhisar’da cami lojmanında yangın: 1 ölü, 2 yaralı

09.02.2021 22:18 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir caminin lojmanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akselendi Mahallesi’nde bulunan Hacı Osman Camii lojmanında çıktı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir caminin lojmanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akselendi Mahallesi’nde bulunan Hacı Osman Camii lojmanında çıktı. İddiaya göre, caminin minare inşaatı için lojmanda kalan işçiler Yüksel Bilgin (56), Atilla A. (51) ve Erdoğan Y. (54) ısınmak ve yemek yapmak için soba yakmak istedi. Bu sırada sobada belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bir anda cami lojmanından dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar tek katlı binaya girerek dumandan etkilenen Atilla A. ve Erdoğan Y.’yi dışarı çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen Yüksel B. ise binanın içinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Atilla A. (51) ve Erdoğan Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Akhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan yangın sonrası lojmanın tavan kısmı ve içeride bulunan eşyalar tamamen küle döndü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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