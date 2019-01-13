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Akhisar'da dere taşkını karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 09:43 | Son Güncelleme

KARAYOLUNDAKİ ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ Manisa'nın Akhisar ilçesinde, dere taşkını sonrası bir yönden karşılıklı gidiş- geliş verilen İstanbul-İzmir karayolundaki ulaşım, saat 17.30'da, 10 saati aşkın bir süre sonra normale döndü.

KARAYOLUNDAKİ ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, dere taşkını sonrası bir yönden karşılıklı gidiş- geliş verilen İstanbul-İzmir karayolundaki ulaşım, saat 17.30'da, 10 saati aşkın bir süre sonra normale döndü. Buna rağmen Akhisar Organize Sanayi Bölgesi girişinin halen suyla kaplı olduğu, ulaşımda yaşanan olumsuzluğun sürdüğü görüldü. Yolda kalan araçlar ise kepçelerle çekildi.
Manisa-Akhisar arasındaki demiryolunun su altında kalan bölümünde, hattın tekrar ulaşıma açılabilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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