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Akhisar'da eski belediye hizmet binasının yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 18:43 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki, 60 yıl önce inşa edilen, 10 yıldır atıl durumda bulunan belediyenin eski hizmet binasının yıkım çalışmalarına başlandı.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki, 60 yıl önce inşa edilen, 10 yıldır atıl durumda bulunan belediyenin eski hizmet binasının yıkım çalışmalarına başlandı. Özgünlüğünü koruyarak, yeni yapılacak binanın kültür ve sanat merkezi olarak kullanılacağı bildirildi.
Akhisar Belediye eski hizmet binasının 23 Mayıs 2012 tarihinde, uzmanlar tarafından yapılan kontrolünde, depreme dayanıksız olduğu belirlenip, yıkılması gerektiği raporu verildi. Bunun üzerine 10 yıldır atıl durumdaki binanın yıkılıp, yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı. İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu Müdürlüğü'nün kararı ile eski binanın yerine, yapılacak Kültür ve Sanat Merkezi binasının özgünlüğü korunarak yeniden yapılacağı belirtildi. Merkezin içerisinde fuaye alanları, sergi salonları, kafeterya, resim ve seramik atölyesi, müzik atölyesi, toplantı ve kabul odaları gibi bir çok sanatsal faaliyetin yapılacağı dersliklerin bina içerisinde yer alacağı kaydedildi.
Atıl durumdaki binanın yeni yüzüne kavuşması ile birlikte civarda bulunan esnafın da memnun olacağına dikkati çeken Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu, projeyle ilgili bilgi verdi. Başkan Dutlulu, daha önce belediye tarafından yapılan meydan projesine uygun hareket edileceğini kaydetti. Binanı eskiden olduğu gibi tekrar güzel bir yapıya kavuşacağına dikkati çeken Başkanı Dutlulu, "Akhisar Belediyesi eski hizmet binası yıkım onayını Anıtlar Kurulu'ndan daha önce almıştık. Tüm belgeler ve işlemler sona erdi; son imzayı da attık ve yıkıma başladık. Binanın yıkımı Aralık ayı içerisinde tamamlanacak ve daha sonra hızlı bir şekilde yeni bina yapılarak Akhisar'a kazandırılacak. 10 yıldır atıl halde bulunan merkezdeki bu güzel yapıyı tekrar yaşanabilir, güzel ve keyifli bir hale getirmek istiyoruz. Güzel bir çevre düzenlemesi ile halkımızın da huzurla vakit geçirebileceği bir merkez yapacağız" dedi.

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