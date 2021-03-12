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Akhisar’da hem tarihi eserler hem makaronlar ele geçirildi

12.03.2021 21:10 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine durdurdukları araçta satışa hazır 322 paket makaron sigara ele geçirirken şahsın ikametinde yapılan aramada ise tarihi eserler buldu.Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube, İstihbarat Şube, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Karakol Komutanlığı ekipler Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi’nde, bugün saat:14.00 sıralarında 1 şüpheli şahsın Akhisar ilçe merkezinden Akhisar Dağdere Mahallesi’ne satmak için sigara sevk edeceği ve şahsın ikamet adresinde muhtelif çap ve ebatta kültür ve tabiat varlığı sakladığının bilgisini aldı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine durdurdukları araçta satışa hazır 322 paket makaron sigara ele geçirirken şahsın ikametinde yapılan aramada ise tarihi eserler buldu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube, İstihbarat Şube, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Karakol Komutanlığı ekipler Akhisar ilçesi Dağdere Mahallesi’nde, bugün saat:14.00 sıralarında 1 şüpheli şahsın Akhisar ilçe merkezinden Akhisar Dağdere Mahallesi’ne satmak için sigara sevk edeceği ve şahsın ikamet adresinde muhtelif çap ve ebatta kültür ve tabiat varlığı sakladığının bilgisini aldı. Ekipler yol kontrol ve arama noktasında, şüphelinin seyir halinde olduğu aracını durdurarak araçta ve polis bölgesi olan Akhisar ilçe merkezinde bulunan ikametinde yapılan aramada; satışa hazır hale getirilmiş 322 adet yirmili paket makaron sigara, 1 adet tarihi eser nitelikli ahşap işlemeli tabanca, 1 adet tarihi eser nitelikli bakır tabak, 2 adet kurusıkı tabanca, 10 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

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