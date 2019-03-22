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Akhisar’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 667 gram bonzai ele geçirilirken 1 şahıs tutuklandı.Manisa’nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Akhisar’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 667 gram bonzai ele geçirilirken 1 şahıs tutuklandı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Akhisar Devlet Karayolu üzerinde durdurulan bir otomobilde narkotik madde arama köpeği eşliğinde yapılan aramada aracın çeşitli gizli bölmelerinde 10 ayrı poşet içerisine vakumlanmış halde daralı ağırlığı bin 667 gram gelen bonzai türü sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Göz altına alınan araç sürücüsü A.A. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akhisar’da uyuşturucu operasyonu

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