Akhisar’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarından şüphelenilen 7 şahsın adreslerine yapılan operasyonda 315 gram esrar maddesi yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 5’i sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde Hacıishak Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarından şüphelenilen 7 şüpheli şahsın ikamet ettiği adreslere, Akhisar Narkotik ve KOM Grup Amirliği ile Manisa Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlendi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 315 gram esrar maddesi ile bir miktar kenevir bitkisi ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 4 şüpheli şahıs emniyet ifadeleri sonrası, 1 şüpheli şahıs ise cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan R.G isimli şüpheli ise sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

