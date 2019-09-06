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Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2019 12:49 | Son Güncelleme

Akhisar’ın Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent, binlerce Akhisarlıya unutulmaz bir gece yaşattı.Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Haluk Levent konseri, yaklaşık 20 bin kişinin katılımı ile coşkulu bir şekilde gerçekleşti.

Akhisar’ın Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent, binlerce Akhisarlıya unutulmaz bir gece yaşattı.
Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Haluk Levent konseri, yaklaşık 20 bin kişinin katılımı ile coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Saat 21.00’de Akhisar Belediyesi Gölet Konser Alanı’nda sahne alan ünlü sanatçı mükemmel sahne performansı ve seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Akhisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını birbirinden güzel etkinliklerle kutlayan Akhisar Belediyesi, Haluk Levent konseri ile Akhisar tarihine geçecek bir etkinliğe imza attı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar’a geldiği için Haluk Levent’e teşekkür ederek çiçek ve Türkiye Basketbol Birinci Ligi’nde mücadele veren Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü’nün formasını hediye etti.
Başkan Dutlulu, Akhisar’ın Kurtuluşu’nun 97. yılını kutlayarak sözlerine şöyle devam etti:
“Sevgili Akhisarlılar, güzel şehrimiz Akhisarımızın düşman işgalinden kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde, birbirinden güzel şarkılarıyla bizlere muhteşem bir gece yaşatan Haluk Levent’e ve konser alanında boş yer kalmayacak şekilde dolduran siz değerli Akhisarlılara çok teşekkür ederim. Böyle güzel kalabalıklar gördükçe, böyle bir heyecan gördükçe inanılmaz mutlu oluyorum. Haluk Levent son 20 yıldır Akhisar’a gelmiyordu. Bundan sonra daha sık şehrimize geleceğinin sözünü aldık. Bundan sonra sosyal ve kültürel etkinliklerimiz daha güzel ve daha coşkulu geçecek. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kurtuluş günümüz bir kez daha kutlu olsun.”
Haluk Levent ise Akhisar’da 20 yıl aradan sonra konser vermenin heyecanını yaşadığını dile getirdi. Levent, “Öncelikle Akhisarlılarla buluşmamıza vesile olan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya çok teşekkür ederim. İnanılmaz güleryüzlü ve zeki bir başkana sahipsiniz. Çok başarılı olacağına ve Akhisar’ı hak ettiği yere getireceğine eminim. Akhisar halkı kendisini şanslı hissetmeli. İnanılmaz kalabalık bir konser oldu, katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser

Akhisar’ın Kurtuluş Günü’nde Haluk Levent’ten tarihi konser
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