Akhisar'ın transferinin futbolcu olmadığı ortaya çıktı

Henüz 2 yıl önce Türkiye Kupası şampiyonu ünvanıyla ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda temsil eden, Süper Lig kulübüyken 2 yılda 2. Lig'e düşmenin eşiğine kadar gelen Akhisarspor'da devre arası transferleriyle ilgili skandallar sürüyor.

DHA'nın haberine göre; Eylül 2020'de kulüp yönetimini devralmadan önce yönetime aldığı kardeşleriyle birlikte futbolcu menajerliği şirketi bulunan Evren Özbey'in başkanlığı yaptığı yeşil-siyahlılarda devre arasında yurt dışından transfer edilen Martins Chisom Onyebueke, amatör veya profesyonel olarak hiçbir kulüpte forma giymeden kadroya dahil edildi.

Futbol Federasyonu, Nijeryalı'yla ilgili yurt dışında hiçbir kulüp bilgisine rastlanmadığı için resmi internet sitesindeki futbolcu bilgilerine lisans türü olarak yurt içi veya yurt dışı transfer değil, "Amatör olmadan profesyonelliğe geçiş" notunu düştü.

BAŞKAN ÖZBEY TFF'YE ŞİKAYET EDİLDİ

FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmadığı ortaya çıkan 20 yaşındaki Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'yi devre arasında 6 aylığına transfer edip hiç maç kadrosuna bile almayan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da başkan Evren Özbey, kardeşi Serhat Özbey ve gayrı resmi ortakları olduğu iddia edilip kulüpte 9 oyuncusu bulunan futbolcu temsilcisi Abdul Samet Süner, Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet edildi.