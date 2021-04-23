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Akhisar'ın transferinin futbolcu olmadığı ortaya çıktı

23.04.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akhisarspor'un devre arası transfer ettiği Martins Chisom Onyebueke'nin futbolcu olmadığı ortaya çıktı.

Akhisar'ın transferinin futbolcu olmadığı ortaya çıktı

Henüz 2 yıl önce Türkiye Kupası şampiyonu ünvanıyla ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda temsil eden, Süper Lig kulübüyken 2 yılda 2. Lig'e düşmenin eşiğine kadar gelen Akhisarspor'da devre arası transferleriyle ilgili skandallar sürüyor.

DHA'nın haberine göre; Eylül 2020'de kulüp yönetimini devralmadan önce yönetime aldığı kardeşleriyle birlikte futbolcu menajerliği şirketi bulunan Evren Özbey'in başkanlığı yaptığı yeşil-siyahlılarda devre arasında yurt dışından transfer edilen Martins Chisom Onyebueke, amatör veya profesyonel olarak hiçbir kulüpte forma giymeden kadroya dahil edildi.

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Futbol Federasyonu, Nijeryalı'yla ilgili yurt dışında hiçbir kulüp bilgisine rastlanmadığı için resmi internet sitesindeki futbolcu bilgilerine lisans türü olarak yurt içi veya yurt dışı transfer değil, "Amatör olmadan profesyonelliğe geçiş" notunu düştü.

BAŞKAN ÖZBEY TFF'YE ŞİKAYET EDİLDİ

FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmadığı ortaya çıkan 20 yaşındaki Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'yi devre arasında 6 aylığına transfer edip hiç maç kadrosuna bile almayan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da başkan Evren Özbey, kardeşi Serhat Özbey ve gayrı resmi ortakları olduğu iddia edilip kulüpte 9 oyuncusu bulunan futbolcu temsilcisi Abdul Samet Süner, Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet edildi.

Özbey yönetiminde yaşananlarla ilgili kongre üyeleri adına suç duyurusunda bulunan yeşil-siyahlıların eski hukukçusu Avukat Sezer Baylan, Özbey kardeşler ve Süner'i Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etti.

Futbol Federasyonu'na yaklaşık 50 sayfalık delil ve fotoğrafın yanında 28 Temmuz 2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden kulüp yöneticisi Serhat Özbey'in Özbey Menajerlik Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi'nin kurucusu olduğuna dair belgeyi kanıt olarak sunan Baylan, Evren Özbey'in dolaylı, Serhat Özbey ve Abdul Samet Süner'in doğrudan menajerlik yaptığını belirtip TFF talimatlarına aykırılık nedeniyle bu isimler için 1 yıl hak mahrumiyeti cezası talep etti. TFF talimatlarına göre kulüp yöneticilerinin doğrudan veya dolaylı menajerlik faaliyetinde bulunması yasaklanıyor.

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ŞOK İDDİALAR BİTMEDİ

Baylan, TFF'ye sundukları delillerde Serhat Özbey'in yeşil-siyahlı kulübe transfer olan Delarge, Çekdar, Sissoko, Yusuf Cihat gibi oyuncuların direkt menajerliğini yaptığına dair sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntülerini de sundu. TFF Hukuk Kurulu'nda şikayet dosyalarının incelendiğini belirten Sezer Baylan, "Kongre üyeleri ve yeşil-siyahlı kulübe gönül vermiş taraftarlar olarak Akhisarspor'un menajerlik oyunlarıyla eriyip gitmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Akhisar'da Eylül 2020'den beri kulübü yöneten Evren Özbey döneminde transferlerle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmedi. Kulüpte görev almadan önce menajerlik şirketini kapattığını açıklayan başkan Özbey ve kardeşlerinin daha önce profesyonel yapılan altyapıdan gençlerin ailelerinden para talep ettiği, menajerliğini kendilerine vermeyen futbolcuları kadro dışı bıraktığı iddia edilmiş, devre arasında transfer edilip hiç oynamayan 13 futbolcudan Alim Aykut, transfer için babasından para alındığını savunmuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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