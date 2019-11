Akhisarlı özel çocuklara basketbol eğitimi

Akhisar Down Sendromu ve Akhisar Gençlik Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında engellilerin yanında olmaya devam eden Akhisar Belediyesi’nin de destekleri ile özel çocuklara basketbol eğitimi veriliyor.

Akhisar Gençlik Merkezi’nin çok amaçlı spor salonunda verilen basketbol kurslarında sportif faaliyet kapsamında Down Sendromlu çocukların özellikle daha fazla hareket ettirilerek kişisel gelişmelerine katkı sağlanması bekleniyor. Akhisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Basketbol Antrenörü Erdoğan İğci, “Burada Akhisar Belediyesi bünyesinde verilen farkındalık oluşturmak adına Down Sendromlu çocuklara basketbol kursunda yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiğince fazlasını vermeye hazırız. Buradaki özel çocuklarımızın diğer çocuklardan hiçbir farkı yok. Yani diğer çocuklarımıza nasıl yardımcı oluyorsak onlara da elimizden geldiğince daha fazla yardımcı oluyoruz” dedi.

Akhisar Belediyesi bünyesinde 4 antrenör dönüşümlü olarak eğitim verdiklerini ifade eden Basketbol Antrenörü Erkan Barut, “Her hafta değişerek 4 antrenör bu görevde yer alıyoruz. Burada olmaktan da çok mutluyuz. Burada bir saat çocuklarla vakit geçiriyoruz ve spor yapıyoruz. Hep birlikte çok eğleniyoruz, zaten günlük hayatlarında çok hareketsiz çocuklar burada elimizden geldiği kadar basketbol ve çeşitli oyunlar oynuyoruz. Aynı şekilde tüm özel çocuklarımızı her Perşembe saat 16.00 ile 17.00 arası buraya bekliyoruz” diye konuştu.

Özel çocukların aynı zamanda kişisel gelişimlerine de etki sağladığını ifade eden antrenör Erkan Barut, “Hareket sahası eksik olan bu çocukların buraya geldiklerin söylenenleri yaparak verdiğimiz eğitimle daha hareketli bir zaman geçiriyorlar ve da kişisel gelişimlerine etki ediyor. Her hafta biraz daha iyiye gidiyoruz” dedi.