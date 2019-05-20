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Akhisarlılar 19 Mayıs yürüyüşüne katıldı, Çağlak Festivali'nde eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 560'ıncı Çağlak Festivali için fener alayı yapıldı.

Akhisarlılar 19 Mayıs yürüyüşüne katıldı, Çağlak Festivali'nde eğlendi

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 560'ıncı Çağlak Festivali için fener alayı yapıldı. Konser veren şarkıcı Gökçe ise Akhisarlılara keyifli gece yaşattı.
Akhisar'a özgü geleneksel bahar bayramı ve Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden olan Çağlak Festivali, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleriyle birleştirildi. Program kapsamında ilk olarak Akhisar Belediyesi'nce organize edilen ve Atatürk Parkı önünden başlayan fener alayı gerçekleştirildi. Fener alayı, gölete kadar sürdü. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin ve Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu'nun da katıldığı fener alayında yüzlerce Akhisarlı, kol kola girerek, belediye bandosu eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Akhisarlılar, meşaleler ve Türk bayrakları taşıdı. Başkan Dutlulu, günün anlam önemiyle ilgili konuşma yaptı.
Akhisar Belediyesi gölet konser alanında ise şarkıcı Gökçe, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Yürüyüşe katılan protokol üyelerinin dışında yaklaşık 10 bin Akhisarlı, konseri izledi. Gökçe, söylediği hareketli şarkılarla hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde Akhisarlılar, gönüllerince eğlendi. Başkan Dutlulu, günün anısına Gökçe'ye çiçek ve Akhisarspor'un formasını hediye etti.

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Akhisarlılar 19 Mayıs yürüyüşüne katıldı, Çağlak Festivali'nde eğlendiAkhisarlılar 19 Mayıs yürüyüşüne katıldı, Çağlak Festivali'nde eğlendiAkhisarlılar 19 Mayıs yürüyüşüne katıldı, Çağlak Festivali'nde eğlendiAkhisarlılar 19 Mayıs yürüyüşüne katıldı, Çağlak Festivali'nde eğlendi

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