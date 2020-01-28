HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın ediyor

Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir hafta içinde ikinci büyük depremi yaşayan Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın etmeye başladı.Manisa’nın Akhisar ilçesi Ulu Cami Mahallesinde vatandaşlar 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremezken, belediye tarafından açıklanan acil toplanma alanlarına akın etmeye başladı.

Merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir hafta içinde ikinci büyük depremi yaşayan Akhisarlılar acil toplanma alanlarına akın etmeye başladı.
Manisa’nın Akhisar ilçesi Ulu Cami Mahallesinde vatandaşlar 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremezken, belediye tarafından açıklanan acil toplanma alanlarına akın etmeye başladı. Ulu Cami Muhtarı Nesime Şakrak vatandaşları panik yapmamaları konusunda sık sık uyarırken yağmura aldırmadan toplanma alanlarına gelen vatandaşlar devam eden artçılar nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını belirtti. 14.26’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sayısının da 41’e ulaştığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Instagram hesap silme nasıl yapılır?Instagram hesap silme nasıl yapılır?
EOS nedir, yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir?EOS nedir, yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması!

MSB'den flaş açıklama: Karşılık verilecektir

Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ depreminde elleriyle kazdığı enkazdan iki yaralı kurtaran Suriyeli Mahmud Kızılay gönüllüsü oldu

Enkazdan iki yaralı kurtarmıştı! Kızılay gönüllüsü oldu

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

11 Ocak'tan beri kayıp! Her yerde aranıyor

Şanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı

Şanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı

Elazığ'daki depreme düğünde yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Depreme düğünde yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.