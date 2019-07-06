SPOR

Akhisarspor’da 2 imza birden

FUTBOL HABERLERİ  | 06.07.2019 08:36 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig’de mücadele verecek olan Akhisarspor, eski oyuncusu sağ bek Tolga ünlü ile 2 yıllık ve Boluspor’da forma giyen 30 yaşındaki kaleci Gökhan Değirmenci ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Akhisarspor’da 2 imza birden

Bolu’dan bonservisini alan kaleci Gökhan Değirmenci, futbola Altay'da başlayan tecrübeli file bekçisi, kariyerinde Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe ve Gaziantepspor formalarını da giydi. Geçen sezonki kalecilerinden Fatih Öztürk'ün Kasımpaşa'ya transfer olduğu Akhisar'da, sözleşmesi sürüp takımla antrenmanlara çıkan Lukac'ın ise kulüpteki geleceği belirsiz.

Akhisarspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan eski oyuncusu Tolga Ünlü'yü yuvaya döndürdü. Akhisar'da daha önce 2014-2017 arasında 2.5 sezon forma giyen 30 yaşındaki sağ bek, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da yetişip Türkiye kariyerinde Konyaspor'da da oynayan Tolga, geçen sezon Erzurum'da Süper Lig'de 18 maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın o dönem çalıştırdığı BŞB Erzurumspor'da 2017-18 sezonunda 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.
Öte yandan yeşil-siyahlılar hazırlıklarını Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesislerinde sürdürürken günü çift idmanla tamamladı.

100

101


PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
İşte Nasri'nin yeni adresiİşte Nasri'nin yeni adresi
Kongre tarihi belli olduKongre tarihi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. Lig akhisarspor boluspor gokhan degirmenci

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu

Enes Ünal'ın yeni takımı açıklandı

Enes Ünal'ın yeni takımı açıklandı

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Aykut Demir imzayı attı

Aykut Demir imzayı attı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Real Madrid resmen açıkladı

Real Madrid resmen açıkladı

Eden Hazard resmen açıklandı! Rüyası gerçek oldu

Eden Hazard resmen açıklandı! Rüyası gerçek oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor’da 2 imza birden

Akhisarspor’da 2 imza birden

Samir Nasri, Anderlecht'te

İşte Nasri'nin yeni adresi

MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu

Kongre tarihi belli oldu

Gazişehir Gaziantep'e Brezilyalı sol bek

Gazişehir Gaziantep'e Brezilyalı sol bek

Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı

Vedat Muriç kararını açıkladı

Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı

Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.