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Akif Beki'den Kadir Mısıroğlu için çok sert sözler: Adı 'Fesli deli'ye, meczuba çıkmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 07:57 | Son Güncelleme

Karar yazarı Akif Beki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İslamcı yazar Kadir Mısıroğlu'na yaptığı tartışmalı ziyaretle çok sert ifadeler kullandı. Beki, 'Dil uzatmadığı, hakaret yağdırmadığı tarihi şahsiyet kalmadığı için adı 'fesli deli'ye, meczuba çıkmış bir gayriciddi zatı ciddiye alıyor, ayağına ziyarete gidiyor' dedi.

Akif Beki'den Kadir Mısıroğlu için çok sert sözler: Adı 'Fesli deli'ye, meczuba çıkmış

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine birçok kesimden tepki gelmiş Erbaş istifaya davet edilmişti. Dün ise AK Parti'den Erbaş'ın Cumhurbaşkanı tarafından takdir edilen bir isim olduğu açıklanmıştı.

ERBAŞ'A ELEŞTİRİ

Beki ziyarete ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede Erbaş için "Üstüne vazife olmayan meşgalelerden başını alamıyor" ifadesini kullandı.

Beki'nin "Ticarete sokulmayan partizanlık camide!" başlığıyla (15 Kasım 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Dini, ticaret odalarına bulaştırmazken siyasete alet etmek ne müthiş bir duyarlılık ama.

Ha camiye parti çığırtkanı sokmuşsunuz, ha partiye din düccarı...

Diyanet İşleri Başkanı'na sesleneceksiniz, bir el atsın, dine de laik demokrasiye de ihanet ediliyor, istismara izin vermesin diyeceksiniz...

Fakat Ali Erbaş Hoca üstüne vazife olmayan meşgalelerden başını alamıyor ki ilgilensin.

Dil uzatmadığı, hakaret yağdırmadığı tarihi şahsiyet kalmadığı için adı 'fesli deli'ye, meczuba çıkmış bir gayriciddi zatı ciddiye alıyor, ayağına ziyarete gidiyor.

Kadir Mısıroğlu'nu bile şaşırtıyor muteber adam yerine konması. Kendisinden 'memleketin en itibarsız adamıydım, yüzüme bile bakılmazdı' diye söz eden biri.

Bilmiyor mu ki Erbaş Hoca, dengesizin ağzı kadar muvazenesi de bozuk...

Bilmiyor mu ki Atatürk ve İnönü gibi Mehmet Akif ve Necip Fazıl'a da ağız dolusu sövüyor...

Bilmiyor mu ki su katılmamış bir gericidir, iflah olmaz bir saltanatperest...

Atatürk için 'rejimi değiştirdi, şeriattı gavur yaptı' derken saltanatı şeriat, cumhuriyeti gavurluk diye yutturuyor. Vatandaşın padişaha kul köle olduğu mutlakiyetçi hanedanlığı özlüyor. Ve saltanatı Allah'ın emriymiş gibi yüceltiyor, kutsuyor.

Çok partili demokrasiden tek particiliğe, cumhuriyetten hükümdarlık yetkilerinin sınırlandırıldığı meşrutiyetçiliğe ve sonra da sınırsız yetkilerle donatılmış bir mutlak saltanat idaresine doğru tarihi tersine akıtmayı hayal ediyor.

Elinden gelse, son 150 yıllık ilerlemeyi, hak ve özgürlük kazanımlarıyla sildirecek, sözü kanun padişahların iki dudağı arasına geri götürecek memleketi, bir hanedanın mülkiyetine geçirecek hepimizi.

Aklından zoruna bak...

Fakat dinle ne alakası var dünyevi iktidar hırslarının denmiyor fesliye.

Kendi lafıyla 'çüş' bile diyemiyor din adına ahkam kesenler, nerede kaldı Ayvacık imamına müdahale etmek.


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Anahtar Kelimeler:
Kadir Mısıroğlu Akif Beki ali erbaş

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