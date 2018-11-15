Akif Beki'den Kadir Mısıroğlu için çok sert sözler: Adı 'Fesli deli'ye, meczuba çıkmış

Dil uzatmadığı, hakaret yağdırmadığı tarihi şahsiyet kalmadığı için adı 'fesli deli'ye, meczuba çıkmış bir gayriciddi zatı ciddiye alıyor, ayağına ziyarete gidiyor.

Fakat Ali Erbaş Hoca üstüne vazife olmayan meşgalelerden başını alamıyor ki ilgilensin.

Diyanet İşleri Başkanı'na sesleneceksiniz, bir el atsın, dine de laik demokrasiye de ihanet ediliyor, istismara izin vermesin diyeceksiniz...

Dini, ticaret odalarına bulaştırmazken siyasete alet etmek ne müthiş bir duyarlılık ama.

Beki'nin "Ticarete sokulmayan partizanlık camide!" başlığıyla (15 Kasım 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

ERBAŞ'A ELEŞTİRİ Beki ziyarete ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede Erbaş için "Üstüne vazife olmayan meşgalelerden başını alamıyor" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine birçok kesimden tepki gelmiş Erbaş istifaya davet edilmişti. Dün ise AK Parti'den Erbaş'ın Cumhurbaşkanı tarafından takdir edilen bir isim olduğu açıklanmıştı.

Kadir Mısıroğlu'nu bile şaşırtıyor muteber adam yerine konması. Kendisinden 'memleketin en itibarsız adamıydım, yüzüme bile bakılmazdı' diye söz eden biri.

Bilmiyor mu ki Erbaş Hoca, dengesizin ağzı kadar muvazenesi de bozuk...

Bilmiyor mu ki Atatürk ve İnönü gibi Mehmet Akif ve Necip Fazıl'a da ağız dolusu sövüyor...

Bilmiyor mu ki su katılmamış bir gericidir, iflah olmaz bir saltanatperest...

Atatürk için 'rejimi değiştirdi, şeriattı gavur yaptı' derken saltanatı şeriat, cumhuriyeti gavurluk diye yutturuyor. Vatandaşın padişaha kul köle olduğu mutlakiyetçi hanedanlığı özlüyor. Ve saltanatı Allah'ın emriymiş gibi yüceltiyor, kutsuyor.

Çok partili demokrasiden tek particiliğe, cumhuriyetten hükümdarlık yetkilerinin sınırlandırıldığı meşrutiyetçiliğe ve sonra da sınırsız yetkilerle donatılmış bir mutlak saltanat idaresine doğru tarihi tersine akıtmayı hayal ediyor.

Elinden gelse, son 150 yıllık ilerlemeyi, hak ve özgürlük kazanımlarıyla sildirecek, sözü kanun padişahların iki dudağı arasına geri götürecek memleketi, bir hanedanın mülkiyetine geçirecek hepimizi.

Aklından zoruna bak...

Fakat dinle ne alakası var dünyevi iktidar hırslarının denmiyor fesliye.

Kendi lafıyla 'çüş' bile diyemiyor din adına ahkam kesenler, nerede kaldı Ayvacık imamına müdahale etmek.



