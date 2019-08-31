'Akif' belgeselinin ilk gösterimi Çanakkale'de yapıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gala öncesinde yaptığı açıklamada Akif'in Türk milleti için çok önemli bir karakter olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'miz için milli şair diye ifade ettiğimiz, Çanakkale destanını yazan kişi diye gurur duyduğumuz Mehmet Akif Ersoy'un aslında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde doğup büyüdüğünü, babasının buralarda görev yaptığını, kendi gezdiği köprüyü, suya girdiği deresi, hatıralarıyla beraber bir önemli dönemi burada geçirdiğini öğrendik. Bunu ilgililerle paylaştık. Senarist Ömer Erbil'in kalemiyle, yönetmen Nihal Ağırbaş'ın başarılı çalışmasıyla Akif'in çocukluğunu beyaz perdeye yansıtma imkanı bulduk." dedi.

Belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş ise manevi duyguları çok ağır olan bir eseri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bugüne kadar çok sayıda filmi ve belgeseli beyaz perdeye aktardıklarını anlatan Ağırbaş, yapımda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Aslında biz bugüne kadar Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çok fazla proje izledik. Akif ile ilgili çok fazla film, belgesel yapıldı. Mehmet Akif zaten sürekli anlatılan ve çok önemli bir şahsiyet, tüm dünya tarafından tanınan bir isim. Bu projeye dahil olup bu projenin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmak benim için çok büyük bir sorumluluk. İşe başlarken arkadaşlarımızla omuzlarımızdaki o manevi yükün ne kadar ağır olduğunu konuştuk. Şuan bu ağırlığı en ağır haliyle hissediyorum" diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı ‘Akif’ belgeseli, ilçedeki Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi'nde, Mehmet Akif Ersoy'un babasının imamlık yaptığı Karşıyaka Camii'nde, Hadımoğlu Konağı Türk Evi Etnografya Müzesi'nde, Bayramiç Belediyesi hizmet binasında ve Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyünde yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk yıllarını Ayaz Akgün, yetişkin dönemini ise Erdoğan Özerdem canlandırdı.

