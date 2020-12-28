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Akif filminde Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran Yavuz Bingöl'e tepki: Cahil...

28.12.2020 13:42 | Son Güncelleme:
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Akif filminde Mehmet Akif Ersoy’u canlandıran Yavuz Bingöl'e tepki: Cahil...

'Âkif' filminde canlandırdığı Mehmet Akif Ersoy rolü için 'Camilerde Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalışıyorum' diyen Yavuz Bingöl’e’ tepki gösteren yazar D. Mehmet Doğan, 'cahil' dedi…

Âkif filminde canlandırdığı İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy rolü için "Camilerde Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalışıyorum" diyen Yavuz Bingöl’e, Yazar D. Mehmet Doğan sert tepki gösterdi. Doğan “Bu türkücü aktör Mehmed Âkif'in camilerde Arapça vaaz verdiğini sanacak kadar câhil” dedi.

YAVUZ BİNGÖL'E TEPKİ YAĞIYOR!

Karar'dan Saliha Sultan'ın haberine göre; Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazdığı dönemi konu alan 'Âkif' filminde şairi canlandıran türkücü Yavuz Bingöl tepkilerin odağında. Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan filmdeki rolü hakkında yaptığı açıklamada “Mehmet Akif özellikle şair olduğu ve camilerde Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalışıyorum” diyen Bingöl’e edebiyat ve sanat dünyasından birçok isim tepki yağdırıyor.

Twitter hesabından ‘Günün Sorusu’ başlığıyla tepkisini dile getiren Özcan Ünlü, “Koskoca Türkiye’de ilk defa adamakıllı bir Mehmet Akif filmi çekiyorsunuz. Başrolünü Yavuz Bingöl isimli türkücüye veriyorsunuz. Allah’ın aşkına... Şu memlekette Akif’i oynayacak bir aktör kalmadı mı?” sorusu üzerine başlayan tartışmaya kısa sürede birçok isim katıldı.

‘AKİF’İN ARAPÇA VAAZ VERDİĞİNİ SANACAK KADAR CAHİL’

Özcan’ın paylaşımını alıntılayan ve Mehmet Akif çalışmalarıyla tanınan yazar D. Mehmet Doğan, Bingöl’ün “Rolüm için Arapça çalışıyorum” açıklamasını şu ifadelerle eleştirdi: “Bu türkücü aktör Mehmed Âkif'in camilerde Arapça vaaz verdiğini sanacak kadar câhil. Âkif Arapça vaaz verdiği için Arapça öğrenmeye çalışıyormuş! Türkçesi ne kadarsa!”


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
sen kim mehmet akif ersoyu canlandırmak kim sen kimsin be.
Arapça kadar başınıza taş düşsün..kendi dilinden bu kadar rahatsız olan başka millet yoktur.
bir milleti yok etmek istiyorsanız "dinin,dilini ve ırkını" yok etmek lazım..bizde hepsi oluyor....

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